Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Rokk stellt faires Streaming-Modell im Kanzleramt vor

Alexander Landenburg (ROKK), Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und Susanne Dehmel präsentieren das neue Vergütungsmodell fürs Musik-Streaming
Alexander Landenburg (ROKK), Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und Susanne Dehmel präsentieren das neue Vergütungsmodell fürs Musik-Streaming
Foto: FAIRMUSIC AG. All rights reserved.
von
Im Bundeskanzleramt sprachen Branchen-Vertreter am Montag mit Staatsminister Weimer über die Herausforderungen des Musik-Streamings.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Es ist allgemein bekannt, dass für Musiker und Künstler von den Einnahmen beim Musik-Streaming viel zu wenig abfällt. Um diese Problematik zu erörtern und potenzielle Lösungsansätze zu diskutieren, fand am Montag, den 16. März 2026 eine Gesprächsrunde im Bundeskanzleramt statt. Dabei hat sich Staatsminister für Kultur und Medien Wolfram Weimer mit Vertretern von Amazon Music, Apple Music, Rokk Streaming, SoundCloud, Spotify und YouTube Music sowie vom Branchen-Verband Bitkom getroffen. Rokk präsentierte bei dieser Gelegenheit sein faires Modell zur Vergütung der Musiker.

Nächster Termin steht

„Der deutsche Musikmarkt ist einer der größten weltweit, und das Potenzial ist noch bei Weitem nicht ausgeschöpft“, erklärt der Staatsminister zum insgesamt dritten von ihm abgehaltenen Talk zum Thema Musik-Streaming. „Es ist auch im Interesse der Politik, dass dieser Markt weiter wächst. Gleichzeitig brauchen wir im Interesse der Kreativen Verbesserungen in diesem Markt – zum Beispiel bei der Vergütung und der Transparenz, bei der Bekämpfung von Streaming-Betrug und im Umgang mit KI.

Dafür wird mein Haus im Frühsommer einen Runden Tisch veranstalten, bei dem die Kreativen sowie Vertreterinnen und Vertreter der Labels teilnehmen werden. Ich freue mich sehr, dass sich heute auch die Streamer bereit erklärt haben, an diesem Dialog teilzunehmen. Mein Haus und ich werden diesen Prozess eng begleiten.“

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Mit von der Partie war auch Herbert Grönemeyer, der das bestehende System unter Beschuss nahm. Demnach kommen Einnahmen aus Streaming häufig nicht bei den Künstlern an, die tatsächlich gehört werden. Stattdessen werden die Gelder über große Pools, Klickzahlen und algorithmische Mechanismen verteilt. Dieses Konstrukt verzerren das Verhalten der User sowie algorithmische Empfehlungen zusätzlich.

Besser für die Künstler

Die Konsequenz für viele Künstler: „Trotz millionenfacher Streams bleibt finanziell oft kaum etwas übrig. Gleichzeitig droht sich die Situation durch die zunehmende Verbreitung KI-generierter Musik weiter zu verschärfen“, heißt es in der zugehörigen Pressemitteilung von Rokk/Fairmusic. Das Unternehmen setzt auf ein alternatives Vergütungsmodell. Dabei kommt ein deutlich größerer Anteil der Einnahmen direkt bei den Künstlern an, Hörer können ihre Lieblingskünstler zusätzlich direkt finanziell unterstützen, und KI-Inhalte werden gekennzeichnet oder algorithmisch nicht empfohlen. Außerdem können Bands ihre Musik kostenlos und ohne Zwischenhändler veröffentlichen.

Kill Em All - T-Shirt
Kill Em All - T-Shirt
von Metallica
Für € 21,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Rokk sieht sich als deutsches und europäisches Unternehmen auch als „Alternative zur amerikanisch dominierten Streaming-Landschaft“. Alexander Landenburg (Mitgründer von Rokk/Fairmusic) argumentiert: „Wenn Streaming die Zukunft der Musik ist, dann muss diese Zukunft auch den Menschen gehören, die diese Musik machen. Genau daran arbeiten wir – mit einem Modell, bei dem endlich wieder mehr bei den Künstlern ankommt.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

amazon music Apple Music Fair Kanzleramt Künstler Modell Rokk Spotify Streaming Vergütung
Album des Monats 03/2026: Hoaxed DEATH KNOCKS
Hoaxed-2026a_Shimin Karmel-PR-q
Hoaxed wurden METAL HAMMER-Soundcheck-Sieger und konnten unter anderem Sylosis, Vreid und Converge auf die Plätze verweisen.
Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Märzausgabe: Hoaxed DEATH KNOCKS Das Album des Monats März 2026 stellen Hoaxed. Sie setzten sich mit einem Schnitt von 4,58 durch und können es sich nun auf dem Soundcheck-Thron des METAL HAMMER gemütlich machen. >> Lest hier das komplette Review zu DEATH KNOCKS von Hoaxed << *** Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop/einzelhefte *** Hört in unserer YouTube-Playlist die Top 10 des METAL HAMMER-Soundchecks der Märzausgabe 2026! *** Bestell dir jetzt und nur für kurze Zeit 3 Hefte zum Sonderpreis im…
Weiterlesen
Zur Startseite