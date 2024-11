Die Metal-Videos der Woche vom 08.11.

Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Linkin Park, Jinjer, Tankard, Whitechapel und einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: A Killer’s Confession ‘Voices’ (feat. Aaron Nordstrom) As I Lay Dying ‘We Are The Dead’ (feat. Alex Terible, Tom Barber) Black Label Society ‘The Gallows’ Blind Channel ‘Everybody (Bloodbros Back)’ Blutgott ‘Dragonsteel’ Bombus ‘Killer’ Chaosbay ‘Eye For An Eye’ Dawn Of Destiny ‘A Child’s Hand’ Dead Icarus ‘Bearing Burdens And Saving Skin’ Distant ‘Fleshweaver’ Doomcrusher ‘Adrenaline’ (feat. Any Given Day) Enforced ‘A Leap Into The Dark’ Frozen Crown ‘War Hearts’ The Funeral Portrait ‘Doom And Gloom’ Jinjer ‘Rogue’ Linkin Park ‘Numb’ (live) Lowrider ‘And The Horse You Rode In On’ Mortemia ‘Allegria’ (feat. Capri)…