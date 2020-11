Ill Niño-Schlagzeuger äußert sich zu Besetzungswechsel

Ill Niño konnten im März dieses Jahres ihren Streit um den Bandnamen beilegen. In Folge einer außergerichtlichen Einigung ist es der Fraktion um Schlagzeuger Dave Chavarri und Bassist Lazaro Pina möglich, unter bekannter Namensflagge weiterhin Musik zu machen. Sänger Cristian Machado und die beiden Gitarristen Diego Verduzco und Ahrue Luster werden sich hingegen neuen Projekten zuwenden.

Weiterlesen Ill Niño: Streitereien um Band-Namen haben ein Ende Der Streit um den Band-Namen Ill Niño endete in einer außergerichtlichen Einigung. Zur Arbeit an einem neuen Album holten sich Ill Niño nach Beendung der Streitigkeiten Sänger Marcos Leal, Lead-Gitarrist Jes DeHoyos und Rhythmus-Gitarrist Sal Dominguez mit ins Boots, die das Line-Up somit komplettieren. Die Platte ist bereits aufgenommen und soll Anfang des nächsten Jahres veröffentlicht werden.

Mit Leidenschaft bei der Sache

In einem Facebook-Live-Chat am 15. November mit Ill Niño und The New Yorker Hardcore Chronicles ging es um die jüngsten Ereignisse in der Band. Chavarri erzählte in Bezug auf den neuen Sänger Marcors Leal:

„Das Beste ist, dass es so einfach ist, mit ihm zu arbeiten. Er ist so begeistert von der Musik und er ist so leidenschaftlich dabei und das ist die halbe Miete. Wenn man seine Leidenschaft verliert… Ich kann nicht mehr mit Leuten arbeiten, die keine Leidenschaft mehr für das haben, was sie tun und das war einer der Hauptgründe für den Besetzungswechsel.“

Mehrere Plattenverträge auf dem Tisch

Außerdem sagte der Schlagzeuger in Bezug auf den Besetzungswechsel noch: „Als alles zusammenbrach, sind Laz und ich den rechten Weg gegangen, sind nobel damit umgegangen und haben uns nicht wirklich geäußert. Wir denken, dass es schwach ist, sich an die Öffentlichkeit zu wenden und jemanden schlecht zu machen und Halbwahrheiten zu verbreiten und das Opfer zu spielen und zu versuchen, Aufmerksamkeit zu bekommen. Das wollen wir nicht. Wir wollen es positiv halten.

Der Band geht es besser als je zuvor. Wir haben eine komplettes Album, das fertig aufgenommen ist. Wir sind gerade dabei abzumischen. Wir drehen mehrere Videos zu dem neuen Album. […] Wir haben ungefähr drei bis vier Plattenverträge auf dem Tisch, die unser Anwalt momentan durchgeht. Wir werden die Unterzeichnung wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen bekannt geben.“