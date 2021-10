Marc Rizzo kehrt zu Ill Niño zurück

In einem YouTube-Livestream erklärt der Musiker Marc Rizzo, dass er ab sofort wieder ein Teil der Latin Metal-Band Ill Niño sein wird. Knapp zwanzig Jahre lang unterstützte er Soulfly am Gitarristenposten, nachdem er Ill Niño im Jahr 2003 verlassen hatte. Die Soulfly-Karriere endete allerdings im August 2021, als sich die Band-Mitglieder dazu entschieden, sich „aus persönlichen Gründen von ihm zu trennen“. Ein offizielles Statement zu Rizzos Rückkehr soll zeitnah folgen. In seinem YouTube-Beitrag erklärt er:

Die neuen alten von Ill Niño

Wir werden eine neue Platte aufnehmen (…), und ich werde bald eine Tour mit ihnen machen. Dann werden wir sehen, was die Zukunft bringt. (…) Also ja, ich werde der Band wieder beitreten, was großartig ist. Und ich freue mich riesig, wieder mit meinen Freunden zusammenzukommen.