Ill Niño: Die Latin-Metaller mit neuer Besetzung und Single

Foto: Tom Barbee. All rights reserved.

Ill Niño in neuer Besetzung.

Die Latin-Metaller Ill Niño melden sich mit neuer Single namens ‘Masacra’ zurück. Zusätzliche Weihnachtsüberraschung: Auf der Single ist AJ Channer von Fire From The Gods als Gastmusiker zu hören. Sänger Marcos Leal : “Die neue Single ist definitiv das Highlight meiner bisherigen Gesangskarriere. Besonders geehrt fühle ich mich, dass mit AJ Channer, einer meiner persönlichen Lieblingssänger, mit von der Partie ist.

Weiterlesen Ill Niño-Schlagzeuger äußert sich zu Besetzungswechsel Nachdem Ill Niño ihren Bandnamen-Streit beilegen konnten, arbeitet die Band derzeit an einem neuen Album, das Anfang nächsten Jahres erscheinen soll. Es ist für mich daher ein tolles Gefühl, die Niño Familia 2021 in ein neues Kapitel führen zu dürfen. Eines, das alten wie neuen Fans sicherlich gleichermaßen gefallen wird.” Channer fügt dem hinzu: “Ill Niño ist eine der Bands, die in der Szene eine ganz besondere Handschrift besitzen. Einige meiner frühesten und intensivsten Erlebnisse auf Livekonzerten verdanke ich dieser Gruppe. Es fühlt sich für mich einfach unglaublich an, nun Teil eines ihrer Lieder zu sein.”

Ill Niño und AJ Channer in brutalem Videoclip

Für das Video zeichnet Regisseur Hunter Chapman (unter anderem Motionless In White, A Day To Remember, In Hearts Wake) verantwortlich. Der Videoclip zu ‘Máscara’:

Mit dem Song präsentieren sich Ill Niño in ihrem frischen Line-up. Dieses besteht aus den Gründungsmitgliedern Dave Chavarri (Drums), Laz Pina (Bass), Frontmann Marcos Leal (Shattered Sun), Percussionist Daniel Couto, Gitarrist Jes DeHoyos (Sons Of Texas) und Sal Dominguez (Ex-Upon A Burning Body). Außerdem ist für 2021 ein brandneues Studioalbum geplant, auf dem ein langjähriger Freund der Band, Sonny Sandoval von P.O.D., auf dem Track ‘All Or Nothing’ sowie Benji Webb (Skindred) vertreten sein werden.

Die in New Jersey gegründeten Ill Niño haben bislang mehr als zwei Millionen Alben verkauft und spielten unter anderem mit Disturbed, Guns N’ Roses, Korn, Linkin Park, Avenged Sevenfold und Godsmack auf der Bühne. Die Single ist ab sofort überall da erhältlich, wo es digitalen Hörstoff gibt. Übrigens, ‘Máscara’ bedeutet übersetzt so viel wie “Maske”. Die Single ist hier vorbestellbar.