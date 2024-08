Der ehemalige Megadeth-Bassist David Ellefson hat als junger Musiker wie die meisten anderen auch viel Motörhead gehört. Doch was Lemmys Bass-Technik so besonders macht, fiel ihm erst später auf.

David Ellefson, der ehemals bei Megadeth die tiefen Töne spielte, gilt gemeinhin als einer der einflussreichsten Bassisten. Allerdings fällt ein Name normalerweise vor seinem, wenn es um Bassisten in der härteren Musik geht: Lemmy Kilmister. In einem Interview mit Bloodstock TV wurde Ellefson nun gefragt, ob und wie er denn von Lemmy beeinflusst wurde und wann er zum ersten Mal Motörhead hörte. Für David Ellefson kam ACE OF SPADES als erstes „Ich war 15 oder 16 und spielte in einer kleinen Band in Minnesota“, erinnert sich der Musiker. „Es gab da einen Gitarristen in einem Ort nördlich von uns, der…