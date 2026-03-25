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Armored Saint kündigen neues Album an & teilen erste Single

Armored Saint
Foto: TRAVIS SHINN PHOTOGRAPHY. All rights reserved.
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Das Warten auf neue Musik von Armored Saint hat ein Ende. Das neue Album soll in Kürze erscheinen; einen Song gibt es schon jetzt zu hören.
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Seit PUNCHING THE SKY (2020) blieben Armored Saint ihren Fans neues Material schuldig. In den letzten drei Jahren erklärte Frontmann John Bush wiederholt, dass die Band an neuen Songs arbeite, betonte jedoch auch, dass das Tour-Leben ein schnelleres Vorankommen nicht möglich mache. Nun ist das Werk vollbracht.

Immer anders

Der neunte Langspieler der Kalifornier trägt den Titel EMOTION FACTORY RESET und wird am 22. Mai via Metal Blade Records veröffentlicht. „Jedes Armored Saint-Album ist für mich wie eine neue Haut für die Band, ein neues Kapitel. Ich glaube nicht, dass wir uns jemals wiederholt haben. Jedes Album war ziemlich anders als das vorherige, eine Momentaufnahme“, erklärt Bassist Joey Vera.

Punching the Sky
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John Bush gibt an: „Wir nutzen all unsere Einflüsse aus den letzten Jahren – die unterschiedliche Musik, die wir hören und lieben, und lassen das auf uns wirken, um etwas Neues zu schaffen. Das führt zu etwas Abenteuerlicherem.“ Dem fügt Vera hinzu: „Ich versuche, nicht zu viel nachzudenken und ganz im Moment zu sein. Ich schaue nicht viel zurück, nach dem Motto: Was habe ich in der Vergangenheit gemacht? Was passiert als Nächstes? Sobald der Stein ins Rollen kommt, lehne ich mich einfach zurück und lasse es geschehen.“

Kontrolle & Neustart

Der Albumtitel stammt von Gitarrist Phil Sandoval und bedeutet für ihn, „sich selbst wieder auf Klarheit zu besinnen. Innehalten und durchatmen, bevor man reagiert. Man kann äußere Ereignisse nicht kontrollieren, aber man kann seine Gedanken kontrollieren. Nicht das Ereignis selbst, sondern die Art und Weise, wie man Dinge interpretiert, schadet einem.“ Schlagzeuger Gonzo Sandoval ergänzt: „Die Welt erlebt einen technologischen Aufschwung/ein technologisches Erwachen. Ich betrachte unseren Planeten als Fabrik. Und im besten Sinne des Wortes müssen wir uns neu ausrichten, neu denken und für unser besseres Selbst neu starten.“

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Über die erste Single-Auskopplung ‘Close To The Bone’ sagt Joey Vera: „Musikalisch wurde dieser Song von meiner Liebe und Wertschätzung für Metal inspiriert, der etwa zur Zeit der NWOBHM aufkam, also genau zur Gründungszeit von Armored Saint.“ Gitarrist Jeff Duncan stimmt zu und meint, dass die Nummer „musikalisch anspruchsvoll“ ist, „aber dennoch den typischen Armored Saint-Sound beibehält.“ Zu ‘Close To The Bone’ gesellen sich zehn weitere Stücke.

EMOTION FACTORY RESET-Tracklist

  1. Close To The Bone
  2. Every Man-Any Man
  3. Not On Your Life
  4. Hit A Moonshot
  5. Buckeye
  6. Compromise
  7. It’s A Buzzkill
  8. Throwing Caution To The Wind
  9. Ladders And Slides
  10. Bottom Feeder
  11. Epilogue


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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