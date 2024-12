Armored Saint: Joey Vera musste am Auge operiert werden

Bassist Joey Vera mit Mercyful Fate beim Tuska Festival 2022 am 02. Juli 2022 in Helsinki, Finnland.

auch interessant

Armored Saint sind zurzeit mit W.A.S.P. auf Nordamerikatournee. Die beiden Bands und ihre Crew verbrachten auch Thanksgiving zusammen. Am Morgen danach (also am Freitag, den 29. November 2024) wachte der 61-jährige Bassist Joey Vera auf und stellte fest, dass er auf dem linken Auge nicht mehr richtig sehen kann. Was genau da los war, beschreibt Armored Saint-Frontmann John Bush in einem ausführlichen Post in den Sozialen Medien.

Empfehlung der Redaktion Blackie Lawless verwandelt W.A.S.P.-Konzert in Trump-Rallye Hard Rock Obwohl der Wahlkampf schon vorbei ist, setzt sich W.A.S.P.-Chef Blackie Lawless für Donald Trump ein. Das machte er jüngst auf einem Konzert mehr als deutlich. „Nachdem er mit der Band und unserer Crew zum Thanksgiving Dinner in New Orleans ausgegangen war und anschließend noch mit ein paar Jungs von W.A.S.P. und ihrer Crew abhing, ging Joey Vera schlafen. Als er am Morgen in Houston aufwachte, wurde ihm klar, dass sein linkes Auge beeinträchtigt war und sein Sehvermögen nur noch bei 60 % zu liegen schien. Hoffend, dass es nur Müdigkeit war, fuhr er mit seinem Tag fort, und Saint spielten in Houston.“

Die Diagnose

Einen Tag später stoppte die Tournee in San Antonio, und als Vera aufwachte „waren seine Augen nicht besser, sondern offensichtlich schlechter. Er machte sich große Sorgen und suchte einen Augenarzt auf. Der Arzt war kein Spezialist, führte jedoch verschiedene Tests durch und meinte, es sei durchaus möglich, dass es sich dabei um eine so genannte PVD (posteriore Glaskörperablösung) handele. Der Arzt empfahl, einen Netzhautspezialisten aufzusuchen, doch dafür war es zu spät. Joey erklärte der Band die Situation, aber die Show musste weitergehen. Also beherrschte Joey sich auf der Bühne (was für ihn als Künstler kein natürlicher Zustand ist), und wir rockten das Haus im Aztec-Theater.“

Empfehlung der Redaktion Armored Saint: Darum dauert die Arbeit am neuen Album so lange Heavy Metal Seit 2020 gab es keine neue Musik mehr von den US-Metallern Armored Saint. John Bush erläutert nun, was die Arbeit an einer neuen Platte stocken lässt. Der nächste Auftritt fand an einem Sonntag statt, was einen Arztbesuch schwieriger gestaltete. So gibt Bush an, dass Joey Vera sich nichts anmerken lassen wollte, aber „seine Angst war extrem groß geworden. Nach der Show (er trat wohlgemerkt erneut auf) beschloss er, ins Krankenhaus zu gehen. Leider konnten sie außer einem Ultraschall, der erneut PVD bestätigte, kaum etwas tun. Wir kontaktierten widerstrebend ein paar befreundete Bassisten, für den Fall, dass er nach Hause musste, damit wir die Tour weitermachen konnten.“

Die Behandlung

Am Montag, den 02. Dezember, fand man endlich einen Netzhautspezialisten, der die Diagnose der hinteren Glaskörperablösung bestätigte und eine sofortige Laseroperation empfahl. Und das tat Vera. „Die Operation verlief gut, und abgesehen von einer Uber-Fahrt aus der Hölle kehrte Joey körperlich und emotional erleichtert zum Bandbus zurück. Es wird mehrere Wochen dauern, bis sich sein Sehvermögen wieder normalisiert hat. Und weitere Arztbesuche sind angesagt“, erklärt Bush. Na dann: Gute Besserung!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.