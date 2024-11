Wer gedacht hat, noch dieses Jahr ein neues Album von Satyricon hören zu können, muss jetzt stark sein: Die Band hat es noch nicht einmal aufgenommen. Doch es gibt erste Infos über den Sound.

Eigentlich kündigten die norwegischen Black Metal-Titanen Satyricon ihr lang erwartetes, neues Studioalbum schon für den vergangenen Mai an. Daraus wurde leider nichts – Fans konnten sich über den Sommer allerdings mit einigen raren Konzerten hinwegtrösten. Im Zuge eines solchen beim Beyond The Gates-Festival in Bergen fragte Jerry Kurunen nun nach dem aktuellen Stand der Platte. Bei Satyricon muss man immer das Unerwartete erwarten „Was auch immer dieses neue Album sein wird, wir wissen es bislang nicht genau“, gibt der Drummer der Band, Kjetil-Vidar "Frost" Haraldstad, zu. „Aber es wird in gewisser Weise konventioneller sein, obwohl viel daran unkonventionell bleibt. Wir…