Metallica: Deshalb liebt John Bush die Band

Foto: WireImage, Tim Mosenfelder. All rights reserved.

James Hetfield (l.) und John Bush 2011 bem 30. Metallica-Geburtstag in San Francisco

auch interessant

Der ehemalige Anthrax– und aktuelle Armored Saint-Sänger John Bush stand bekanntermaßen selbst einmal als potenzieller Frontmann von Metallica zur Debatte. Im Interview mit ‘The Dan Chan Show’ wurde er nun nach seiner Meinung bezüglich der jüngeren Alben der Band gefragt – und die fiel als alteingesessener Anhänger äußerst positiv aus.

Großes Kino

Empfehlung der Redaktion Armored Saint: Neues Album ist in Arbeit Heavy Metal Armored Saint-Sänger John Bush erklärte jüngst, dass er gemeinsam mit Bassist John Bush inzwischen an neuen Songs arbeite. „Metallica sind keine Band, die sich auf den Lorbeeren ihrer Arbeit ausruht. Sie gehen immer Risiken ein, versuchen immer neue Dinge, erweitern beständig ihren Stil und verschieben die Grenzen der Zuhörer, sei es bei Orchestermusik, eine Platte mit Lou Reed (LULU, 2011 – Anm.d.A.) oder einfach bei einer kraftvollen, knallharten Metal-Platte“, sagte Bush. „Ich habe sie live im SoFi-Stadion (Los Angeles – Anm.d.A.) gesehen, und es war phänomenal. Es war wirklich cool, wie sie diese vier verschiedenen Bereiche beackern – sie haben tatsächlich die komplette Arena eingenommen, und doch hatte man, als sie alle zusammen spielten, das Gefühl, als würde man ihnen in einem kleinen Raum zuschauen. Es war unglaublich.

72 SEASONS auf Amazon.de bestellen!

„Wenn man eine Band wie Metallica ist, sind die Erwartungen die ganze Zeit über gigantisch“, fuhr er fort. „Und die Realität ist, dass man nicht immer ins Schwarze trifft, besonders, wenn man bereit ist, Risiken einzugehen. Und das tun sie. Das finde ich wirklich gut. Es wäre einfach, auf Nummer sicher zu gehen. Doch das tun sie nie. Deshalb respektiere ich sie auf dieser Ebene wirklich.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.