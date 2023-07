Armored Saint: Neues Album ist in Arbeit

Während einer Autogrammstunde von Brians Slagel anlässlich seines neuesten Buchs ‘Swing Of The Blade’ am vergangenen Donnerstag (13. Juli) im Book Soup in West Hollywood (Kalifornien) wurde Armored Saint-Sänger John Bush nach dem Fortschritt der Songwritingsessions zum kommenden Album gefragt. Das letzte Werk – PUNCHING THE SKY (2020) – liegt immerhin ein paar Jahre zurück. Laut dem Musiker ist neues Material bereits in Arbeit.

Armored Saint: Neues Material in Sicht

„Joey Vera (Bass – Anm.d.A.) und ich haben angefangen, ein paar Songs zu schreiben. Wir sind sozusagen der Katalysator, um das Songwriting in Gang zu bringen. Wir bewegen uns irgendwie langsam – sehr langsam –, aber es geht uns um Qualität, nicht um Quantität", erklärte John, und fügte an: „Obwohl es also bisher nicht viele Armored Saint-Platten gibt, sind sie alle großartig. Tracy, Joeys Frau und Präsidentin von Metal Blade, ist eine tolle Person. Sie hat uns einen Tritt in den Arsch verpasst, damit wir uns ein bisschen beeilen. Und ich werde nächsten Monat 60, also ist die Zeit nicht auf unserer Seite."

Wann genau Armored Saint allerdings ihre kommende Platte veröffentlichen wollen, verriet John Bush indes noch nicht. Angesichts der Tatsache, dass die Heavy Metal-Truppe jüngst im Rahmen von einer charakteristischen Aufnahmezeremonie, inklusive einer Menge Gastauftritten von Weapons Of Anew, Sergio Michel und Deconstruct, in die Metal Hall Of Fame aufgenommen wurde, wäre neues Material der Band in absehbarer Zeit allerdings wenig überraschend.

