Slipknot wollen weiter Alben aufnehmen, sagt Vman

Slipknot-Perkussionist M. Shawn Crahan alias Clown gab kürzlich zu Protokoll, dass er mehr daran interessiert ist, sich auf Singles zu konzentrieren, anstatt ganze Studioalben einzuspielen. Dieses Gedankenspiel geht damit einher, dass die Band ihren Plattenvertrag mit dem Label Roadrunner jüngst erfüllt hat. Bassist Alessandro „VMan“ Venturella hat nun dazu noch einmal Stellung genommen. Demnach würden die Maskenmetaller das Album als solches nicht aus den Augen verlieren.

Freies Agieren

Im Interview beim Hellfest meinte Slipknot-Musiker Venturella: „Das ist nicht in Stein gemeißelt. Ich denke, es ist einfach so: Jetzt, da wir bei keiner Plattenfirma unter Vertrag stehen, können wir machen, was auch immer wir wollen, und werden von bestimmten Aspekten nicht eingeschränkt. Wir leben heutzutage in einer Welt, in der es schwierig ist, alle neun Kerle an einem Ort wie Los Angeles für einen vollwertigen Longplayer zusammenzubekommen. Das ist ein großes Unterfangen — besonders im heutigen gesellschaftlichen Klima.

Wohingegen, wenn wir uns unsere Zeit nehmen und Dinge tun, die wir wollen, dann können wir eine Single veröffentlichen, können dies und das machen. Ich glaube, darauf zielte Shawn ab. Alben sind immer noch ein Ding, und wir wollen nach wie vor welche machen. Aber ich glaube, es war eher so gemeint: ‚Hey, die Zeiten ändern sich.‘ Wir können einfach eine neue Single raushauen. Und wir müssen nicht vier Jahre warten, bis wir ein Album veröffentlichen. Wir können ein wenig freier sein in dem, was wir wollen.“

