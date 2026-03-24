Kelly Osbourne musste zuletzt sich zuletzt unverschämte Bodyshaming-Kommentare anhören, dabei hat die Tochter von Ozzy Osbourne ganz andere Sorgen. Denn, wie die Boulevard-Portale TMZ and Daily Mail berichten, liegt ihre Beziehung zu Slipknot-DJ Sid Wilson in Trümmern. Dabei hatten sich die beiden maximal feierlich beim Abschiedskonzert von Black Sabbath und des „Prinzen der Dunkelheit“ am 7. Juli 2025 verlobt (sieh Video unten).

Schwelende Probleme

Lediglich acht Monate, nachdem Wilson um die Hand von Kelly Osbourne angehalten hatte, hat das Paar nun seine Verlobung aufgelöst. Zusammen haben die beiden einen drei Jahre alten Sohn (Sidney). Zu dem Schlussstrich unter der Partnerschaft zitiert die Daily Mail eine anonyme Quelle: „Kelly und Sid haben sich dazu entschieden, ihre Verlobung rückgängig zu machen. Kelly hatte mit dem Verlust ihres Vaters zu kämpfen. Der Trauerprozess war unglaublich schwierig, und sie unternimmt alles, was sie kann, um damit fertigzuwerden.

In Wahrheit standen sie und Sid schon seit einiger Zeit vor Herausforderungen in ihrer Beziehung. Die Dinge waren nicht so, wie sie schienen. Sie versuchten, dass es funktioniert — im Besonderen für das Schicksal ihres Kinds —, doch entschieden sich letztendlich dafür, dass eine Trennung der beste Weg für die Zukunft ist. Kelly musste während des vergangenen Jahres eine Menge aushalten. Trotz allem, bleibt sie nüchtern und fokussiert sich jetzt zukünftig auf sich selbst und ihre Rolle als Mutter.“

Für die Verlobung hatte Sid Wilson die Familienmitglieder Sharon, Ozzy und Jack Osbourne im Backstage-Raum bei „Back To The Beginning“ versammelt. Dann nahm der Metaller Kellys Hand und setzte an: „Kelly, du weißt, ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt.“ Daraufhin entfuhr Ozzy ein scherzhaftes: „Verpiss dich, du heiratest meine Tochter nicht!“ Daraufhin brach allgemeines Gelächter aus. Nichtsdestotrotz machte Wilson weiter: „Nichts würde mich glücklicher machen, als den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen. Also frage ich dich vor deiner Familie und all unseren Freunden: Willst du mich heiraten?“

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Während seiner kurzen Ansprache kramte der Slipknot-DJ geschäftig in seiner Bauchtausche, aus der er zum passenden Moment eine kleine Schachtel mit dem Verlobungsring fischte und aufs Knie fiel. Kelly ihrerseits setzte beim Anblick des Rings eines wirklich überrascht-gerührten Gesichtsausdruck auf. Sie antwortete zwar verbal nicht mit dem obligatorischen „Ja“, wohl weil sie beide Hände aus Sprachlosigkeit auf ihren Mund warf, allerdings schaute sie Sid Wilson an und nickte ihm bejahend zu. Alsdann musste Ozzy das gute Stück natürlich erst noch inspizieren. Doch dann streifte Sid endlich seiner Zukünftigen den Ring über linken Ringfinger — und beide umarmten sich unter tosendem Applaus in maximal inniger Manier.

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