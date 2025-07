Am vergangenen Samstag, den 5. Juli 2025 sagten Ozzy Osbourne und Black Sabbath in Birmingham laut „Servus!“. Hinter den Kulissen trug sich noch ein weiteres freudiges Ereignis, das dem „Prinzen der Dunkelheit“ kräftig ans Herz gegangen sein muss. Und zwar hat Slipknot-Musiker Sid Wilson um die Hand von Kelly Osbourne angehalten (siehe Video unten).

In privatem Rahmen

Es sieht zwar alles irgendwie inszeniert aus, weil sich Sid Wilson, Sharon, Ozzy und Jack Osbourne versammelt haben (Letzterer hält noch den Sohn von Kelly und Sid auf dem Arm) — darüber hinaus schwirren in dem Backstage-Raum noch diverse andere Leute herum. Jedenfalls nimmt Sid Kellys Hand und setzt an: „Kelly, du weißt, ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt.“ Daraufhin entfährt Ozzy ein scherzhaftes: „Verpiss dich, du heiratest meine Tochter nicht!“ Das führt gewiss zu allgemeinem Gelächter. Nichtsdestotrotz fährt Wilson fort: „Nichts würde mich glücklicher machen, als den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen. Also frage ich dich vor deiner Familie und all unseren Freunden: Willst du mich heiraten?“

Während seiner kurzen Ansprache kramt der Slipknot-DJ noch geschäftig in seiner Bauchtausche, aus der er zum passenden Moment eine kleine Schachtel mit dem Verlobungsring holt und aufs Knie fällt. Kelly ihrerseits macht beim Anblick des Rings eines wirklich überrascht-gerührten Gesichtsausdruck. Kelly antwortet zwar verbal nicht mit dem obligatorischen „Ja“, wohl weil sie beide Hände aus Sprachlosigkeit auf ihren Mund wirft, allerdings schaut sie Sid Wilson an und nickt ihm bejahend zu. Alsdann muss Ozzy das gute Stück natürlich erst noch inspizieren. Aber dann streift Sid seiner Zukünftigen den Ring über linken Ringfinger — und beide umarmen sich unter tosendem Applaus in maximal inniger Manier.

