Zum Auftakt ihrer gerade angelaufenen Konzertreise durch Nordamerika zeigen sich Slipknot in ihren schicken, neuen Gruselmasken.

Mit ihrer aktuellen US-Tournee feiern Slipknot feiern Slipknot das 25. Jubiläum ihres legendären Debütalbums. Dafür haben sich die Alternative-Metaller um Corey Taylor neue Masken anfertigen lassen, die allesamt Erinnerungen an 1999 wachrufen. Die Öffentlichkeit hat die Masken zwar schon zu Gesicht bekommen, jedoch nicht in so schöner und exponierter Darstellung. Denn die Musiker zeigen sich derweil auf ansehnlichen Fotos mit ihren Masken in den Sozialen Medien (siehe unten). Taylor zum Beispiel hängen wieder die Dreadlocks von damals vom Kopf. Ansonsten haben Slipknot auch diese Gelegenheit nicht genutzt, um die Identität des Nachfolgers von Sampler Craig Jones zu lüften. Jedes andere…