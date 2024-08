Slipknot: Sid Wilson mit Verbrennungen im Krankenhaus

Slipknot-DJ Sid Wilson hat sich am vergangenen Freitag, den 23. August eigenen Angaben zufolge „ernsthafte Verbrennungen“ zugezogen. Nachfolgend brachten ihn Sanitäter ins Krankenhaus, wo er behandelt wird. Konkret hat der 47-Jährige Verbrennungen zweiten Grades erlitten, als er auf der Farm, die er mit Kelly Osbourne hat, einen Haufen aus vermutlich Pflanzenverschnitt anzünden wollte.

Schnelle Genesung?

„Hallo zusammen“, meldet sich der Slipknot-Musiker in den Sozialen Medien zu Wort. „Ich hatte eine Explosion vor meinem Gesicht. Mir geht es gut, mir wird es wieder gutgehen. Doch ich habe ein paar ernsthafte Verbrennung in meinem Gesicht und an meinen Armen. Ich bin überall versengt. Die Augenbrauen sind versengt. Mein Mund ist mit Blasen bedeckt. Meine Arme sind ziemlich schlimm betroffen.“ Weiterhin scherzte Sid Wilson, dass er sich die Augenbrauen für lau hat machen lassen. In Bezug auf seine Lippen unkte der US-Amerikaner, dass er billig an Botox gekommen sei.

Seine Frau Kelly Osbourne tat ihre Sicht der Dinge ebenfalls (in einer eigenen Instagram-Story) kund. „Deswegen macht man keinen Blödsinn mit Brennhaufen. Er hat sich buchstäblich in Brand gesetzt. Alles ist explodiert.“ Wie genau der Unfall passiert ist, haben weder Wilson noch die Tochter von Ozzy Osbourne erklärt. Vielleicht hantierte Sid mit Spiritus am Brennhaufen. Nichtsdestotrotz will der Metaller zeitnah wieder zu Slipknot stoßen. Seine Band ließ in einem Statement verlauten, dass Wilson schon am kommenden Sonntag, den 1. September 2024 wieder mit Corey Taylor und Co. beim Rocklahoma Festival auf der Bühne stehen soll.

