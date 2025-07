Die Scorpions feiern dieses Jahr ihr 60. Band-Jubiläum und schmeißen dafür eine Liveparty. Zu den geladenen Gästen gehören Bülent Ceylan, Alice Cooper und Judas Priest. Das Ganze findet unter dem Motto „Coming Home“ in der Heinz von Heiden Arena in Hannover statt. Die Tickets waren schon nach kurzer Zeit vergriffen. Damit Fans auf der ganzen Welt das Konzert nachempfinden können, soll es aufgezeichnet und am 14. November 2025 als Album veröffentlicht werden. COMING HOME LIVE soll die „größten Hits der Band und viele musikalische Überraschungen“ enthalten und kann schon jetzt vorbestellt werden.

Ein wahrgewordener Traum

„Die Scorpions sind eine Band, die von Anfang an ihren Platz auf der Bühne und auf einigen der größten Bühnen der Welt, in den größten Stadien und Arenen, gesehen hat. Es war immer eine Herausforderung, Fans zu gewinnen und live eine großartige Show zu spielen“, erklärt Sänger Klaus Meine. „Wir wollten damals einfach nur Teil der globalen Rock-Familie sein – das war unser Traum“, sagt Scorpions-Gitarrist und Begründer Rudolf Schenker.

Seitdem ist viel passiert. Sechs Dekaden, in denen sie die Bühnen der Welt mit anderen Größen wie AC/DC, Kisss oder Metallica teilten – auch die Berliner Philharmoniker zählen dazu. „Ich weiß nicht einmal mehr, wer uns sonst noch fasziniert hat“, führt Schenker aus. Doch haben die Scorpions gewiss auch stets fasziniert und insprirert. Laut Kirk Hammett habe ihn das Cover von TOKYO TAPES (1978) seinerzeit derart hingerissen, dass er „der größte Scorpions-Fan“ wurde und „überall nach allen möglichen Informationen über diese Band gesucht“ habe.

Gitarrist Matthias Jabs sagt: „Ich denke nicht gerne an die Vergangenheit. Ich denke lieber darüber nach, was wir jetzt tun oder tun werden. Und deshalb ist für mich das Stadionkonzert in Hannover im Moment das Wichtigste.“ Im Interview mit METAL HAMMER erklärte Jabs jüngst: „Im Lauf der Jahrzehnte haben wir Bands wie Metallica, Def Leppard, Bon Jovi oder Aerosmith gut kennengelernt und zusammen auf etlichen Festivals und Tourneen gespielt. Judas Priest und Alice Cooper als Gäste waren unsere großen Wunschkandidaten, und es ist schön, dass das geklappt hat.“

