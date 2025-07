Das komplette Interview mit den Scorpions findet ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Es ist längst kein großes Geheimnis mehr, dass am 5. Juli dieses Jahr in der Heinz von Heiden-Arena das bislang wohl größte Heimspiel der Band unter dem Banner „Scorpions – 60th Anniversary – Coming Home“ und mit zwei verdienten Weggefährten steigt. „Im Lauf der Jahrzehnte haben wir Bands wie Metallica, Def Leppard, Bon Jovi oder Aerosmith gut kennengelernt und zusammen auf etlichen Festivals und Tourneen gespielt. Judas Priest und Alice Cooper als Gäste waren unsere großen Wunschkandidaten, und es ist schön, dass das geklappt hat“, freut sich Matthias Jabs in Bezug auf die Geburtstagssause.

„Das ist nicht so einfach, die Bands sind ständig unterwegs, finde da mal einen gemeinsamen Termin für alle. Die Show war auch schon nach ganz kurzer Zeit ausverkauft. Der Veranstalter bedauert zwar, dass man nicht noch zwei oder drei weitere Gigs machen kann, aber dafür kommen schon wieder die Termine der anderen in die Quere. Wir finden allerdings auch, dass wir es bei einem einmaligen Konzert im Stadion belassen sollten. Denn so eine Art von Feier kann man wahrscheinlich nicht mit der gleichen Stimmung wiederholen.“ Für die richtige Atmosphäre ist eine karriereumspannende Setlist sicher essenziell – und bei 19 Alben mit Material gar nicht mal so einfach zu kompilieren.

„Die Liste wurde heute schon drei Mal geändert“, stöhnt Jabs scherzhaft. „Aber für die Söhne Hannovers wurde sogar extra die Curfew verlängert“, sagt der Gitarrist mit einem Grinsen. „Anstatt bis elf Uhr dürfen wir bis Mitternacht und vielleicht sogar darüber hinaus spielen. Das ist im Sommer immer ganz schön, weil es in Norddeutschland nicht so schnell dunkel wird. Und so kommt uns das mit der großen Show entgegen.“ Wurde das 50. Band-Jubiläum noch von einer großen Re-release-Reihe mit remasterten Album­editionen und allerhand ausgegrabenen Studioarchivschätzen begangen, hält man sich, was die Bild- und Tonträgeroffensive zum 60. angeht, allerdings bedeckt und konzentriert sich lieber auf die Bühnenfeier. Dass diese allerdings für spätere Medienauswertung mitgefilmt und aufgezeichnet wird, versteht sich bei solch einem historischen Hard Rock-Ereignis von selbst – schließlich wird man als Band nicht alle Tage 60.

Ob es darüber hinaus noch weitere Studiozukunftspläne gibt und die Scorpions albumseitig die zwanzig vollmachen werden, kann momentan allerdings noch nicht konkretisiert werden. „Chancen sind immer vorhanden. Und wir sind in einer guten Verfassung“, sagt Rudolf Schenker. „Wir haben eine gute Chemie in der Band, und Mikkey trägt auch seinen Teil dazu bei, er hat sich sehr gut eingelebt. Und dann haben wir hier in Hans-Martin Buff einen guten Tonmeister (Buff betreute die ROCK BELIEVER Aufnahme-Sessions in den Peppermint Park Studios – Anm.d.A.), der – ganz nebenbei gesagt – gerade einen Grammy gewonnen hat. Wir sind noch immer kreativ, sagen wir mal so.“

