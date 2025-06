Das komplette Interview mit den Scorpions findet ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Das Hallenlicht ist bereits gelöscht, alle Augen sind auf die Bühne gerichtet. Zu sonorem Dröhnen steigt Nebel auf, Scheinwerfer strahlen im Hintergrund. Ein gigantischer Drumriser, der seinem Namen alle Ehre macht, ist zu erkennen. Oberhalb der pagodenartigen Podestkonstruktion thront das Schlagzeug, darunter befindet sich ein mit Jalousien verkleideter, übermanns­hoher Quader. Silhouetten sind durch die Schlitze zu erkennen, während „Scorpions!“-Sprechchöre aus dem Auditorium hallen.

Am Ziel der Träume

Langsam öffnet sich die Lamellenfront und unvermittelt fliegen dem Zuschauer – noch bevor die Band-Mitglieder zur Bühnenfront stürmen – in Form eines an ‘Superman II’ (1980) erinnernden Bild-in-Bild-Effekts Einzelaufnahmen unserer Protagonisten mitsamt deren Namen entgegen: Klaus Meine, Rudolf Schenker, Matthias Jabs, Francis Buchholz und Herman Rarebell. Es ist das Achtziger-Erfolgs-Line-up der Scorpions und zugleich der spektakuläre Beginn des 1985 veröffentlichten, gleichnamigen Konzertfilm-Pendants zum legendären Live-Album WORLD WIDE LIVE. Vor genau 40 Jahren ist die Hard Rock-Band am Ziel ihrer Träume und international mit Acts wie Def Leppard oder Judas Priest auf Augenhöhe.

Nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 07/2025 gibt es diese weltexklusive Vinylschallplatte: Auf den Tag genau 40 Jahre nach dem Millionen-Seller WORLD WIDE LIVE legen wir gemeinsam mit den Scorpions die Single 'No One Like You' neu auf – mit originalen Live-Aufnahmen, der B-Seite 'The Zoo' und brandneuem Coverartwork!

Die USA gelten hiermit endgültig als erobert, doch auch die in diesem Live-Dokument ebenfalls festgehaltenen Zwischenstopps in Asien, Europa und Südamerika der etwas mehr als einjährigen „Love At First Sting“-Welttournee belegen eindrucksvoll den globalen Siegeszug der Scorpions. Dass der erste Song der damaligen Setlist (und seitdem immer wieder ein beliebter Konzert-Opener) ‘Coming Home’ ist, spricht ebenso Bände über das Selbstverständnis der Band, die sich seit Anbeginn ihrer Karriere 1965 stets ein Weltpublikum zum Ziel gesetzt hatte und sich musikalisch weltmännisch schon immer eher auf internationalem Parkett daheim gefühlt hat.

Gitarren statt Panzer

„Metallica wurden in einem Interview mal gefragt, in wie vielen Ländern sie schon gespielt haben“, meldet sich Gründungsgitarrist und langjähriger Hauptkomponist Rudolf Schenker, zugeschaltet aus den Hannoveraner Peppermint Park Studios, wo unter anderem das (bislang) letzte Album ROCK BELIEVER (2022) entstanden ist, zu Wort. „Darauf haben sie gesagt: Was fragt ihr uns, fragt die Scorpions! Wir haben immer auch dort gespielt, wo sie gespielt haben“, so Schenker mit einem Schmunzeln. „Das war immer unser Traum. Wir wollten zeigen, dass in Deutschland eine neue Generation aufwächst, die nicht mit Panzern kommt und Krieg macht, sondern mit Gitarren und der Devise ,Love, Peace und Rock’n’Roll‘.“

