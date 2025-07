Die Geschichte der Hollywood Vampires beginnt schon 40 Jahre, bevor Alice Cooper, Johnny Depp und Joe Perry (Aerosmith) die Supergroup gründeten. The Rainbow Bar & Grill war vor allem in den Siebzigern der Musikertreffpunkt schlechthin. Genau dort gastierte regelmäßig eine Gruppe trinkfester Musiker, die sich Hollywood Vampires nannte. Zu deren Kern gehörte Alice Cooper, von dem auch der Name der Gruppe stammt.

Vielbeschäftigte Freigeister

Jedes Band-Mitglied bringt eine ganz eigene Geschichte mit, die 2012 zu einem Strang zusammenliefen. Genau das erzählt der Dokumentarfilm ‘Unleashed Spirits – The Rise Of The Hollywood Vampires’. Ein Veröffentlichungsdatum gibt es zwar noch nicht, aber einen äußerst reizvollen Trailer (siehe unten), der allerhand Rock-Geschichte verspricht. Da dieser jedoch schon vor einem Jahr erschienen ist, wurde Joe Perry jüngst von Eddie Trunk nach dem derzeitigen Stand der Dokumentation gefragt.

„Ich habe gerade einen Rohschnitt gesehen. Und er ist ziemlich beeindruckend“, antwortet Perry. „Ich muss mich immer noch kneifen, dass diese Band überhaupt in Schwung gekommen ist, weil alle andere Dinge zu tun haben, besonders Johnny“, fährt der Gitarrist fort. Ihm zufolge hieße es bei dem Schauspieler nicht „,Ich kann heute nicht‘, sondern: ,Ich kann diesen Monat nicht.‘ Wenn er an einem Projekt arbeitet, muss er sich Monate Zeit nehmen. Und selbst dann muss er verfügbar sein. Ich habe ich ihn schon arbeiten sehen, als ich in L.A. war. Und es ist hart.“

Besonders schwierig sei es, wenn es darum geht, eine Tournee zu planen, denn „einen Film zu drehen, so wie er ihn macht, ist schon viel. Richtig viel. Es kostet einen viel Kraft, und man muss sein Leben rund um die Uhr aufgeben – egal, ob einen Monat oder ein Jahr lang.“ Aber auch mit Alice Cooper sei dieses Vorhaben nicht viel einfacher. „Alice arbeitet immer. Wenn man nicht fast ein Jahr im Voraus etwas bucht, ist er ausgebucht.“ Schließlich erklärt Joe Perry: „Ich finde, unsere letzte Platte war fantastisch. Es hat so viel Spaß gemacht. Aber darauf gehen wir in der Dokumentation ein. Im Moment sind alle beschäftigt. Aber ich weiß, dass es insgeheim jeder toll fände, wieder zusammenzukommen. Mal sehen, wie es läuft.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

