Als Band formierten sich Alice Cooper 1968, bestehend aus den Gitarristen Michael Bruce und Glen Buxton, Bassist Dennis Dunaway, Schlagzeuger Neal Smith und Sänger Vincent Furnier, der den Band-Namen schlichtweg für sich übernahm. Glen Buxton verstarb leider 1997 an den Folgen einer Lungenentzündung. Die verbleibenden Mitglieder haben sich nun für ein Album erneut zusammengetan: THE REVENGE OF ALICE COOPER soll am 25. Juli 2025 über earMUSIC erscheinen.

Keine Scheidung, nur eine Trennung

Im Interview mit dem Radiosender Z93 hat die Schock-Rock-Legende erzählt, wie es zur neuerlichen Zusammenkunft kam. „Das Komische ist: Als wir uns 1974 auflösten, war das keine Scheidung, sondern eine Trennung. Und wir blieben alle in Kontakt. Jeder machte seine eigene Musik. Dennis arbeitete viel mit Blue Öyster Cult und ähnlichen Bands. Auf den letzten vier Alice Cooper-Alben spielten sie dann zwei oder drei Songs mit. Schließlich sagte ich einfach: ,Warum machen wir nicht einfach ein Album?‘“ Schnell war auch Produzent Bob Ezrin angetan, der ebenfalls seit über 50 Jahren mit Alice Cooper zusammenarbeitet.

Und so „fühlte es sich an, als wäre keine Zeit vergangen. Dieses Album klingt wie das Album, das direkt nach BILLION DOLLAR BABIES hätte erscheinen sollen.“ Zudem habe Cooper ganz vergessen, „wie lustig die Band ist.“ Also war die Stimmung während der Arbeit am Album offenbar durchweg gut, wie der Sänger bestätigt: „Bei jedem Song haben wir uns einfach gut verstanden. Es gab keinen Streit. So waren wir uns mit allem einig, und es klang großartig.“

Gitarrensoli aus dem Jenseits

Neben The Doors-Legende Robby Krieger haben verschiedene Lead-Gitarristen an THE REVENGE OF ALICE COOPER mitgewirkt – posthum sogar Glen Buxton. Auf die Frage, wie wichtig es war, den verstorbenen Gitarristen ins Album einzubeziehen, antwortet Cooper ganz klar: „Sehr sogar.“ Schließlich sei er „Teil des Herzens und der Seele dieser Band“, weshalb ihm das ganze Album gewidmet sein soll.

„Einer unserer Luxusgüter war, dass Dennis Dunaway nie etwas wegwirft“, erklärt der Frontmann weiter. „Er hatte Kassetten von uns, als wir die Spiders in der High School waren. Und er hatte eine Menge Glen Buxton-Material auf Band. Und wir haben ein paar Gitarrensoli von Glen genommen und dann Lieder um diese Soli herum gebaut, nur damit wir Glen auf dem Album haben können.“ So ist das Lied ‘What Happened To You’ entstanden. Auf die unvermeidliche Frage, ob mit diesem Line-up eine Tour zum Album geplant sei, antwortet der 77-Jährige: „Wir haben noch nicht einmal darüber gesprochen.“ Es überrascht ihn jedoch, „dass so viele Leute den neuen, alten Alice Cooper hören wollen.“

