Im April gaben die verbliebenen Mitglieder von Children Of Bodom bekannt, dass am 28. August 2025 eine Band-Biografie via Rocket 88 Books erscheint. Janne Wirman (Keyboard), Henkka Seppälä (Bass), Jaska Raatikainen (Schlagzeug) sowie Ex-Gitarrist Alexander Kuoppala und weitere ehemalige Band-Mitglieder, Freunde und Kollegen zeichnen darin die Entwicklung der Gruppe von Underground-Helden zu internationalen Ikonen nach. Der finnische Autor Timo Isoaho, zudem ein langjähriger Freund der Band, schrieb die bewegte Historie von Children Of Bodom.

Wirman, Seppälä, Raatikainen und Kuoppala meinen dazu: „Seit wir aufgehört haben, als Band Musik zu machen und den tragischen Verlust unseres Bruders Alexi erlitten, haben wir uns an so viele großartige Zeiten erinnert, die wir zusammen erlebten. Und ihr könnt nun in diesem Buch über diese Zeiten lesen. Es erzählt die komplette Geschichte von Children Of Bodom in unseren eigenen Worten.“ Vorbestellt werden kann das Werk auf der eigens dafür eingerichteten Homepage. Allerdings gibt es das Buch (bislang) nur auf Englisch.

Eine brutal ehrliche Geschichte

Nun war Janne Wirman zu Gast bei This Day In Metal. Dort gab er einen schnörkellosen Vorgeschmack auf die emotionale Tiefe des Buchs. „Wir haben uns, ich weiß nicht wie oft – so zehn, fünfzehn Mal – getroffen, etwas getrunken und Timos Aufnahmegerät diese Geschichten erzählt. Es wurde gelacht, geweint, einfach alles.“ Ihm zufolge erzählt die Biografie „die ganze, verdammt brutal ehrliche Geschichte der Band: Wie viel Spaß es gemacht hat, als alles anfing, und wie beschissen es war, als alles den Bach runterging.“

Im Mittelpunkt des Buchs steht der verstorbene Gitarrist, Sänger und Haupt-Songwriter der Band, Alexi Laiho, der im Dezember 2020 verstarb. Die Biografie soll nicht nur eine Wiedergabe der Geschichte von Children Of Bodom sein, sondern auch als Würdigung von Laihos Vermächtnis. Janne Wirman, Henkka Seppälä und Jaska Raatikainen teilen Erinnerungen an ihre ersten Tage mit Alexi Laiho und wie alles begann. Somit taucht das Buch tief in die Gründung, den Aufstieg und die letztendliche Auflösung von Children Of Bodom ein.

