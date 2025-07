Slipknot sind bekanntlich immer mal für eine Überraschung gut – auch wenn das Vorgehen von Corey Taylor und Co. zuweilen etwas seltsam anmutet. Ein Fan hat kürzlich (vermutlich durch Zufall) etwas entdeckt, das auf eine baldige Verkündung hindeutet, und seine Erkenntnisse bei Reddit geteilt. Dafür muss jedoch zunächst ein bisschen zurückgespult werden.

Im Frühjahr 2024 erschien in der kalifornischen Wüste eine Plakatwand, auf der neben dem Slipknot-Logo geschrieben stand: „One Night Only“ (nur eine Nacht) und „Long May You Die“ (mögest du lange sterben). Außerdem war auf der Anzeige ein Link zu youcantkillme.com zu finden. Schließlich stellte es sich als Ankündigung für ein intimes Konzert heraus. Dies war der Auftakt ihrer Tournee anlässlich des 25. Jubiläums.

Vorwärts ist schlimmer als rückwärts

Der eingangs erwähnte Fan besuchte die Website vor Kurzem erneut und war recht erstaunt, was dann passierte. Nach ein paar Sekunden ändert sich der Link zu einer ominösen Zahl und es erscheint ein schwarzer Bildschirm mit den Worten „Worse forwards than backwards“. Darunter befindet sich ein Eingabefeld, in das scheinbar ein Passwort gehört, und daneben eine Enter-Taste. Nun ist der Band-Name naheliegend. Nach der Eingabe von „Slipknot“ in das Textfeld, erscheint jedoch der Satz: „You have nothing to contribute so stay the fuck out“ („Du hast nichts beizutragen, also bleib verdammt noch mal draußen“), untermalt von seltsamen Geräuschen.

Ein anderer Fan probierte es mit „comeplaydying“ als Passwort. Daraufhin taucht ein Pop-up-Fenster auf, in dem Folgendes geschrieben steht: „Einbruch erkannt. Du wirst beobachtet. Indem du fortfährst, stimmst du Folgendem zu: Deine Aktionen werden verfolgt. Deine Daten werden erhoben. Und deine Identität wird für zukünftige Kontaktaufnahmen markiert. Du erklärst dich außerdem damit einverstanden, dass der Inhalt der Box sofort dein Eigentum wird und du die volle Verantwortung dafür übernimmst – sollte sie dich finden.“

Außerdem ändert sich erneut der Link, und nach kurzer Zeit taucht ein altes Band-Foto auf. Nun wird spekuliert, was damit geteasert wird. Die meisten vermuten ein Boxset des Band-betitelten Debütalbums. Andere werfen eine Dokumentation der Band in den Raum, manche eine Kombination aus beiden. Am 21. Juli sind vermutlich alle schlauer. Dann läuft nämlich der Countdown ab, der erscheint, wenn man den erwähnten Bedingungen zustimmt.

—

