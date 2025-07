Als Limp Bizkit am vergangenen Freitag, den 27. Juni für Metallica in Denver, Colorado eröffneten, spielte Gitarrist Wes Borland das gesamte Set verkleidet als Achtziger Jahre-Totenkopfversion von Metallica-Frontmann James Hetfield. Dies ist in einem Video zu sehen, das ein Fan während des Konzerts filmte. Neben einer blonden Perücke und der Totenkopfmaske trägt Borland auch ein Metal Up Your Ass-T-Shirt und weiße High-Top-Schuhe. Das gesamte Video findet ihr unter diesem Beitrag.

Der Auftritt in Denver war das letzte gemeinsame Konzert mit Metallica auf ihrer andauernden „M72“- Tour, die 2023 in Amsterdam startete. Limp Bizkit eröffneten gemeinsam mit Ice Nine Kills an mehreren Tourneedaten in Toronto, Nashville, Philadelphia, Tampa, Santa Clara und Denver für Metallica. Zwei Tage später spielten Metallica eine weitere Show in Denver, bei der sie von Pantera und Suicidal Tendecies unterstützt wurden.

Wes Borland: Meister der Verkleidung

Der Limp Bizkit-Gitarrist ist bekannt für seine ständig wechselnden, außergewöhnlichen Bühnenkostüme. Waren diese in früheren Tagen eher düster, überrascht Wes Borland heutzutage immer wieder mit bunten, extravaganten Outfits. Ein konstantes Markenzeichen sind dabei seine schwarzen Kontaktlinsen. Die Verkleidung als junger Totenkopf-Hetfield war nicht der erste Tribut des Limp Bizkit-Gitarristen an Metallica: Im vergangenen April postete Borland eine neu interpretierte Version des Instrumental-Klassikers ‘Orion’ auf Instagram.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zudem performten Limp Bizkit 2003 ein Cover eines weiteren MASTER OF PUPPETS-Klassikers, ‘Welcome Home (Sanitarium)’, während des MTVIcon: Metallica-Specials. Lars Ulrich äußerte sich in einem damaligen Interview über die Zusammenstellung der „Summer Sanitarium“-Tour mit dem Metal Edge Magazine positiv über Limp Bizkit:

„Metallica werden nicht mit einem Haufen zweitklassiger Bands auftreten. Wir brauchen innovative Bands. Und ob man ihn mag oder nicht, [Limp Bizkit-Frontmann] Fred Durst ist innovativ. Fred Durst ist ein verdammter Pionier. Das sage ich jedem, der es hören will.“ Im gleichen Atemzug nennt Lars Ulrich auch Linkin Park. „Ich bin stolz und freue mich, diese Bands dabei zu haben. Wir würden nicht mit ihnen touren, wenn wir sie nicht respektieren würden.“

Während Limp Bizkit mit Fotos aus dem Studio ihre Fans auf neue Musik hoffen lassen, setzen Metallica ihre „M72“-Tour fort. Für 2026 haben sie bereits neue Europa-Daten veröffentlicht.

Seht hier die ganze Performance:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.