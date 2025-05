Da hüpft das Metallerherz: Denn Metallica werden kommendes Jahr wieder live in europäischen Gefilden auftreten. James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo setzen ihre „M72 World Tour“ 2026 fort. Dabei stehen mit Frankfurt und Berlin auch zwei deutsche Städte sowie mit Zürich eine Stadt in der Schweiz auf dem Tourneeplan.

Headbanger, die die die „M72 World Tour“ bereits besucht haben, werden sich an das Motto der Konzertreise erinnern. Die Shows liefen unter der Parole „No Repeat Weekend“. Hierbei standen Metallica an einem Wochenende (Freitag und Samstag) zwei Mal in einer Stadt auf der Bühne und zockten sich dabei durch zwei komplett unterschiedliche Setlists. Diese Devise gilt 2026 auch am 22. und 24. Mai in Frankfurt (Deutsche Bank Arena), am 11. und 13. Juni in Budapest, am 19. und 21. Juni in Dublin sowie am 3. und 5. Juli in London.

Spektakuläre Nächte

Des Weiteren stehen für das große M auch eine Reihe von Einzel-Shows auf dem Programm. So fahren Metallica in Athen (9. Mai), Bukarest (13. Mai), Chorzów (19. Mai), Zürich (27. Mai), Berlin (30. Mai), Bologna (3. Juni), Glasgow (25. Juni) und Cardiff (28. Juni) ihre komplette M72-Produktion inklusive der beeindruckenden 360°-Bühne auf. Ein Teil der Einnahmen aus jedem Ticket-Verkauf fließt wie gewohnt über Metallicas Stiftung All Within My Hands an lokale Wohltätigkeitsorganisationen.

Natürlich sind auch dieses Mal namhafte Supportacts mit von der Partie. Bei den „No Repeat Weekends“ (unter anderem in Frankfurt) bestreiten den ersten Abend Gojira und Knocked Loose, am zweiten Abend sind Pantera und Avatar dran. Bei den Einzelterminen geben sich lediglich Gojira und Knocked Loose die Live-Ehre.

Der Kartenvorverkauf läuft gestaffelt an. In Deutschland gibt es ab Mittwoch, den 28. Mai 2025 um 10 Uhr Telekom Prio Tickets. Darüber hinaus startet am Donnerstag, den 29. Mai 2025 um 10 Uhr der Ticketmaster Presale. In der Schweiz sind ab Mittwoch, den 28. Mai 2025 um 10 Uhr TWINT Prio Tickets zu haben — zudem gibt es auch in der Eidgenossenschaft ab Donnerstag, den 29. Mai 2025 um 10 Uhr einen Ticketmaster Presale. Anschließend fängt der allgemeine Vorverkauf am Freitag, den 30. Mai 2025 um 10 Uhr an.

Metallica — M72 World Tour 2026

09.05. GR-Athen, Olympiastadion

13.05. RO-Bukarest, Arena Nationala

19.05. PL-Chorzów, Stadion Śląski

22.05. Frankfurt, Deutsche Band Park

24.05. Frankfurt, Deutsche Band Park

27.05. CH-Zürich, Stadio Letzigrund

30.05. Berlin, Olympiastadion

03.06. IT-Bologna, Stadio Renato Dall’Ara

11.06. HU-Budapest, Puskás Aréna

13.06. HU-Budapest, Puskás Aréna

19.06. IE-Dublin, Aviva Stadium

21.06. IE-Dublin, Aviva Stadium

25.06. UK-Glasgow, Hampden Park

28.06. UK-Cardiff, Principality Stadium

03.07. UK-London, London Stadium

05.07. UK-London, London Stadium

