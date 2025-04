Metallica tun sich für eine wirklich sehr coole Aktion mit dem Amerikanischen Roten Kreuz zusammen. So rufen James Hetfield und Co. ihre Fans in den USA über ihre Stiftung All Within My hands (AWMH) zur Blutspende auf. Die Gelegenheiten dafür schaffen die Band und die Organisation an ausgewählten Tourneestationen in April, Mai und Juni. Das Coole daran: Wer Blut spendet, bekommt ein T-Shirt geschenkt (nur, solange der Vorrat reicht).

Blutengel

Zur Motivation ihrer Anhänger schreiben Metallica: „Während sich die Jahreszeiten ändern, bleibt der Bedarf an Blut konstant und tendiert um die Sommermonate herum sogar dazu, sich zu intensivieren. Indem sie Blut bei den entsprechenden Tour-Stopps abgeben, können die Spender die Vorratsregale in den Krankenhäusern im Land bestückt halten. Mehrere Spendenaktionen steigen in den Konzert-Locations, während die M72-Crew die Bühne baut. Indem sie ihre Ärmel hochkrempeln, kann die Metallica-Familie Traumaopfern, Krebspatienten, neuen Müttern, an Sichelzellenanämie leiden Menschen und vielen mehr helfen.“

Interessenten können und müssen vorab ihren Blutspendetermin hier buchen. Darren Irby von den Red Cross Biomedical Services kommentiert: „Das Rote Kreuz weiß überaus zu schätzen, dass Metallica helfen, die Blutversorgung aufzutanken. Die Band und ihre Stiftung engagieren sich dafür, jeden Tour-Stopp zu einem besseren Ort zu machen. Dieser selbstlose Akt, die Fans zur Blutspende zu animieren, wird ein lebensrettendes Vermächtnis für viele Gemeinden hinterlassen.“ Blutspender müssen mindestens 17 Jahre alt sein (in manchen US-Bundesstaaten ist es mit Zustimmung der Eltern schon ab 16 Jahren erlaubt) und allgemein bei guter Gesundheit sein. Das Mindestgewicht beträgt 50 Kilogramm.

Blutspenden bei Metallica:

14.-18.04. Liverpool, NY

29.04. Nashville, TN

06.05. Blacksburg, VA

01., 02. & 06.05. Columbus, OH

20.05. Philadelphia, PA

27.05. Arlington, VA

30.05. Charlotte, NC

30.05. Atlanta, GA

10. & 13.05. Houston, TX

18.05. Santa Clara, CA

23. & 24.05. Denver, CO

