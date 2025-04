Jon Schaffer hat kürzlich in einem Interview bereits gezeigt, dass er wenig aus seiner Beteiligung am Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 gelernt hat (METAL HAMMER berichtete). Eines hat sich jedoch durch seine Zeit im Gefängnis verändert: Der Iced Earth-Mastermind hat seinen christlichen Glauben neu entdeckt, wie er nun im Gespräch bei Riffs From The Couch offenbart.

„So brutal wie es im Gesamtbild war, war es das größte Geschenk meines Lebens, dies durchzumachen — nicht nur für die Sache, sondern weil es mich zu Christus geführt hat“, ordnet Jon Schaffer die Geschehnisse ein. „Die Reise meines Leben war unglaublich, das kann man sich nicht ausdenken. Ich war sehr stur, dickköpfig und getrieben. Doch ich habe realisiert, dass Gott mittels all der Dinge, über die ich in meinen Songs geschrieben und vor denen ich gewarnt habe, durch mich gewirkt hat — und ich es nicht mal selbst wusste. Als ich in Einzelhaft war, war das einzige Buch, das ich kriegen konnte, die Bibel.

Jesus sitzt am Steuer

Ich war ein Christ als Kind, dann ging ich auf eine religiöse Schule, wonach sich die Dinge für mich verändert haben. Aber ich bin mir sicher: Wäre das nicht gewesen [Sturm aufs Kapitol, Verhaftung, Verurteilung — Anm.d.R.], wäre ich sicher auf einem Weg der Zerstörung gewesen. Es hat das und diese Zeit, dieses Jahr der Einsamkeit, gebraucht, damit ich verstehe und lerne. Ich lerne immer noch, habe noch viel zu lernen. So finde ich, dass viel in der Bibel steckt. Wir leben in einem gefallenen Staat — und die Bibel ist wie Gebrauchsanleitung, die einem nicht nur hilft, im gefallenen Staat zu leben, sondern aufzublühen. Und Jesus ist der einzige Weg — das ist mir jetzt absolut klar.“

METAL IS RELIGION-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

Darüber hinaus führt Jon Schaffer, was ihm alles auffällt: „Ich war mir der Korruption immer bewusst und hatte starke Ansichten gegen Korruption in der Regierung. Doch wenn man anfängt, es von einer biblischen Perspektive zu verstehen, dann wacht man auf und macht sich ein richtiges Bild. Wenn mir das nicht widerfahren wäre, wäre ich nicht durch Jesus gerettet und von ihm gerufen worden. Das ist der Beginn eines neuen Kapitels. Ich weiß nicht, wie das aussehen wird. Und das ist okay, denn es ist auf dem Fahrersitz.“

Des Weiteren will Jon Schaffer den Zuschauern des Interviews noch eine Botschaft mitgeben: „Wir leben in einer noch nie dagewesenen Zeit für die Menschheit. Und ich ermutige einfach stark, sich die Lehren von Jesus anzuschauen — wofür er stand, wofür er starb, wofür er auferstand — und zu realisieren, dass es einen Ausweg gibt, unabhängig davon, wie schrecklich die Dinge erscheinen mögen. Das wird einem ein Gefühl des Friedens geben, den man sich nicht vorstellen kann. Wenn man in einem gefallenen Staat lebt, hat man keine Ahnung. Doch wenn man diesen Weg sieht und es in einem drin ist, verschafft einem das ein Level an Gelassenheit und Stärke, das schwer in Worte zu fassen ist.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.