Deutschlands Fantasy-Metaller Nummer Eins - Blind Guardian - stellen sich im Video-Special dem Fantasy-Quiz und gewähren dadurch so manchen privaten Einblick.

Heute (13.12.2012) startet die J.R.R. Tolkien-Verfilmung ‘Der Hobbit’ in den deutschen Kinos. Ein Fantasy-Meisterwerk, dass sich mit großen Bruder ‘Der Herr der Ringe’ messen muss. Zum Filmstart ziehen wir die Experten heran: Blind Guardian haben sich längst nicht nur im Song ‘Lord Of The Rings’ und dem Album NIGHTFALL IN MIDDLE-EARTH als wahre Fantasy-Kenner bewiesen. Die weite Fantasy-Welt steckt voller Wesen, Gestalten, Monster und Helden. Wir haben uns ein paar davon rausgepickt und Blind Guardian vorgelegt. Was erkennen sie, was mögen sie, was geht gar nicht? Ein Blick auf die privaten Geschmäcker der Fantasy-Metaller: https://www.youtube.com/watch?v=WrpalmBkEW4