Jon Schaffer ist wieder da. Nachdem er sich am 6. Januar 2021 am Sturm aufs US-Kapitol beteiligt hatte, wurde der Iced Earth-Gitarrist im Oktober 2024 zu drei Jahren auf Bewährung sowie gemeinnütziger Arbeit verurteilt. In einem frühen Statement zeigte er sich reumütig, bat seine Fans, Freunde und Familie um Verzeihung, stellte neue Musik in Aussicht und verkündete, als „Mitglied einer wundervollen Kirche“ sich „spirituell, geistig und körperlich verbessert“ zu haben. Später wurden er und viele andere Kapitolstürmer vom wiedergewählten US-Präsidenten Donald Trump begnadigt.

In einem aktuellen Gespräch mit dem dubios wirkenden Podcast „It Is Later Than You Think“ (98 Youtube-Abonnenten, 16 Videos seit 2023, davon keines mehr als 15 (!) Aufrufe) der Cornerstone Church, einer nicht konfessionsgebundenen Kirche in Trafalgar, Indiana, erklärt er sich nun erneut – scheint aber erschreckend wenig dazugelernt zu haben.

Die Mär von der gestohlenen Wahl

Auf den 6. Januar zurückblickend berichtet er: „Ich persönlich wäre genauso sauer gewesen, wenn sie den Demokraten die Wahl gestohlen hätten“, bleibt er bei der Lügengeschichte vom „gestohlenen Wahlsieg“ der US-Republikaner, um daraufhin die alte Mär vom schon seit langer Zeit unterwandertem Staat wiederzukäuen: „… denn das bedeutet das Ende unserer Republik, die eigentlich schon seit sehr langer Zeit gekapert ist.“

„Ich bin einfach gegen Tyrannei. Ich möchte, dass die Menschen frei sind. Ich möchte, dass die Menschen frei sind, ihre Meinung zu äußern, zu beten, zu leben und zu gedeihen. Das ist es, was uns unser ganzes Leben lang gesagt wurde, wofür unser Land steht. Wir erkennen, wie sehr wir belogen wurden, aber Tatsache ist, dass es darauf gegründet wurde. Und sie haben alles an unserer Geschichte so verteufelt, dass sie nicht wiederzuerkennen sein wird, wenn wir nicht wieder gesunden Menschenverstand in diese Diskussion bringen“, verteidigt Jon Schaffer die Proteste vom 6. Januar weiter.

Jon Schaffer über Donald Trump

Beinahe scheint der Iced Earth-Gründer doch Reue und Einsicht anzudeuten: „Jetzt ist mir klar, dass mein Verhalten nicht das Beste war und nicht das Klügste, was ich je getan habe“, um dann doch wieder die Schuld auf die vermeintliche Lage der Welt zu schieben: „Aber es war eine Falle – hundertprozentig. Ich meine, daran besteht kein Zweifel. Die Wahrheit wird ans Licht kommen. Das Schlimme ist, dass ich es besser weiß. Aber ich habe mich von meinen Emotionen überwältigen lassen, und ich glaube, dass eine Kraft am Werk war, die ich nicht wirklich in Worte fassen kann.“

Für den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump, der einen Großteil der Teilnehmer am Kapitol-Sturm begnadigt hat, hat Jon Schaffer warme Worte übrig: „Der Präsident hat sein Wort gehalten. Ich glaube, er ist der einzige Politiker in meinem Leben, der tut, was er sagt. Bin ich mit ihm in allen Punkten einer Meinung? Nein. Bin ich mit allen in allen Punkten einer Meinung? Nein. Aber er ist ein Ehrenmann. Das steht fest. Man kann viel über ihn sagen … Aber ich glaube, es ist wichtig für die Heilung des Landes.“ Denn klar, wenn jemand für freie Rede und Wahrheit steht, dann Donald Trump.

Getauft und gläubig

In den letzten Jahren habe Jon Schaffer außerdem zum christlichen Glauben gefunden – es sei eine schrittweise Entwicklung gewesen, erzählt er: „Ich merkte, wie aus dem Gleichgewicht ich geraten war, als ich den Streit mit meiner Tochter hatte, und das war schrecklich und hässlich. Und ich fand eine Kirche (…) in der Gegend, in der ich in Florida lebte. Und ich ging ein paar Mal dorthin und es fühlte sich langsam ein bisschen wie Religion an. (…) Ich hatte Pastor Tim Miller gebeten, mich zu taufen. Und das haben wir dann bei ihm zu Hause in seinem Pool gemacht. Und das war immer noch nicht der ganze Weg. Ich war auf dem Weg dorthin.“

Rückblick: Jon Schaffers Verurteilung

So sei Schaffer letztlich mit der Podcast-betreibenden Cornerstone Church in Kontakt gekommen: „Ich bin zurück nach Indiana gezogen und habe euch wunderbare Menschen in der Cornerstone Church gefunden und festgestellt, wie viel wir gemeinsam haben. Und ich weiß nicht. Es ist einfach erstaunlich, wie Gott wirkt. Und so denke ich, dass der nächste Schritt nach dem Studium von Gottes Wort und dem Besuch der Lakeview Church darin bestand, dass ich mir sonntagabends, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, immer noch die Gottesdienste der Lakeview Church anschaue. Weil ich lerne und gerne lerne. Der nächste Schritt war, als ich meinen Eltern verzieh. Das war ein großer Schritt.“ Weiterhin denke Jon Schaffer über neue Musik nach, mit der er Gott ehren wolle.

Nachdem Schaffer ursprünglich wegen sechs Straftaten angeklagt war, darunter tätlicher Angriff und Angriff auf Polizeibeamte mit Bärenspray, bekannte er sich in zwei Fällen schuldig: Behinderung eines offiziellen Verfahrens des Kongresses und unbefugtes Betreten von Sperrgebieten des Kapitols mit einer tödlichen oder gefährlichen Waffe.

Nach den ersten Berichten, dass Schaffer in den Aufstand verwickelt war, gaben Iced Earth-Sänger Stu Block und -Bassist Luke Appleton in separaten Erklärungen ihren Rücktritt bekannt. Blind Guardian-Sänger Hansi Kürsch kündigte auch bei Demons & Wizards, seinem langjährigen Projekt mit Schaffer. Das langjährige Plattenlabel Century Media führt seit Mitte Januar 2021 keine der beiden Bands mehr auf seiner Künstlerseite.

