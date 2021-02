Rock-Sänger Scott Stapp beschreitet neue Wege. Das Creed-Organ stellt im kommenden Film über Ronald Reagan den Entertainer Frank Sinatra dar.

Creed-Frontmann Scott Stapp geht unter die Schauspieler. So wird der Sänger laut einem Bericht des Branchen-Portals Billboard den Entertainer Frank Sinatra im kommenden Biopic ‘Reagan’ darstellen. In dem Streifen, der nächstes Jahr zu sehen sein soll, gibt es eine Szene, in der der 1998 verstorbene Sänger und Schaupieler im Ambassador Hotel's Cocoanut Grove Club in Hollywood im Rahmen eines Fundraisers für Ronald Reagan auftritt. Andere Anforderungen Scott Stapp kommentiert sein filmisches Engagement wie folgt: "Sinatra im Auftrittsmodus war eine Übung in Zurückhaltung. Er hatte dieses stählerne, stylische Stolzieren, und seine bloße Anwesenheit befehligte einen Saal. Ich war begeistert mich der Besetzung…