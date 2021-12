Wendy Dio riet Tim Owens, Iced Earth zu verlassen

Tim „Ripper“ Owens, der 2003 zu Iced Earth stieß und vier Jahre lang Teil der Gruppe blieb, bevor er gefeuert wurde, erklärt in einem aktuellen Interview mit The Rageaholic, wie genau es zur Trennung mit der von Jon Schaffer geführten Band kam.

„Es war kein sehr guter Abschied", beginnt er. „Ich wollte in Jons Haus eine neue Platte aufnehmen, ging dann aber noch mal zu mir nach Hause, um etwas zu holen. Dann bekam ich eine E-Mail, in der sowas wie ‚Brüder und Schwestern, ihr seid gefeuert' oder so ähnlich stand. (…) Es war zwei Wochen vor Weihnachten."

Bereits zwei Wochen davor erhielt der Musiker eine Mail von Schaffer, in der der Iced Earth-Chef erwähnte, Owens das Frontmanndasein und gewisse „andere Dinge“ genauer erklären zu müssen. „Wendy Dio, die damals meine Managerin war, war völlig außer sich“, fährt Owens fort. „Sie sagte immer wieder: ‚Steig da aus, Mann. Du musst aus dieser Sache aussteigen.‘ Und es war unglücklich, dass es so endete – zwei Wochen vor Weihnachten mit einer E-Mail (…). Ich war ein bisschen traurig, aber das Leben geht weiter, und man geht zur nächsten Sache über. Und ich glaube, zwei Tage später habe ich eine neue Yngwie [Malmsteen]-Platte aufgenommen. Es ist also so, dass alles aus einem bestimmten Grund weitergeht.“

Iced Earth als Mittel zum Zweck?

Owens sprach schon 2012 in einem Interview mit dem australischen Magazin Loud über seinen Ausstieg bei Iced Earth. „Ich denke, die Situation wurde schlecht gehandhabt. Es hätte gut gehandhabt werden können, und jeder hätte in dieser Situation gut aussehen können. Aber es wurde schlecht gehandhabt, denke ich… Ich fing an, die ganze Schuld auf mich zu nehmen, als die Dinge nicht mehr so waren, wie sie waren. Oder die Dinge nicht so waren, wie Jon dachte, dass sie sein könnten. Und dann fiel natürlich alles auf mich zurück. Jon hat nie die Schuld auf sich genommen. Damit habe ich kein Problem, aber das Komische ist, dass sich sowieso nichts geändert hat, als ich gegangen bin. Ich lese Zahlen und spreche mit Agenten, und die Besucherzahlen sind gleich geblieben oder sogar kleiner geworden."

Auch Jon Schaffer kommentierte Owens‘ Iced Earth-Ausstieg in einem Interview aus dem Jahr 2008. Damals sagte der Gitarrist: „Tim war großartig, um mit ihm im Studio zu arbeiten, und vom Standpunkt der Liveperformance aus war er ein unglaublicher Sänger, aber er glaubte nicht wirklich an diese Band. Es war ein Job für ihn, und darum geht es bei Iced Earth nicht… Er war mehr daran interessiert, sein Soloding zu machen – das war es, woran er dachte –, und es wurde immer offensichtlicher. Diese Band war für ihn ein Mittel zum Zweck.“