Iron Maiden starten ihre „Run For Your Lives World Tour“ am 27. Mai in Budapest, gefolgt von 31 weiteren Shows in Stadien, Arenen und auf Festivals quer durch Europa. Mit über einer Million bereits verkaufter Tickets und den meisten Shows bereits ausverkauft, wird Fans geraten, sich über zusätzliche Ticket-Kontingente kurz vor der Show und am Veranstaltungstag zu informieren – diese entstehen durch die Freigabe von Produktions- und Hallenreservierungen. Diese Welttournee markiert 50 Jahre seit der Gründung durch Steve Harris im Jahr 1975.

Zur Feier dieses Jubiläums dürfen sich Fans auf eine ganz besondere Setlist freuen – mit Songs von den ersten neun Studioalben von IRON MAIDEN bis FEAR OF THE DARK – und auf die aufwändigste Show, die Iron Maiden je produziert haben. Ganz im Sinne der Achtziger Jahre fordert die Band das Publikum dazu auf, das Konzerterlebnis wie damals zu genießen – also ohne dauernd aufs Handy oder Tablet zu starren. Wie viele andere Artists bitten sie darum, das exzessive Filmen mit Mobilgeräten zu unterlassen.

Zu viel verlangt?

Manager Rod Smallwood erklärt: „Wir möchten, dass die Fans das Konzert direkt und intensiv erleben – nicht durch ihre kleinen Bildschirme. Die heutige Smartphone-Nutzung mindert nicht nur für die Band den Moment, wenn sie in Reihen von Handys blickt, sondern auch für andere Konzertbesucher. Die Leidenschaft und das Mitgehen der Fans macht die Shows einzigartig. Aber die Handy-Obsession hat inzwischen ein Ausmaß erreicht, das ablenkend ist – besonders für die Band.

Ich hoffe, dass die Fans das verstehen und sich vernünftig verhalten – im Sinne der Band und ihrer Mitfans.“ – „Seid bitte ganz im Moment, genießt jeden Klassiker so, wie er ursprünglich auf der Bühne zelebriert wurde. Diese Show feiert nicht nur unsere Musik – sie ist auch ein Kunstwerk, ein Tribut an Eddie und die vielen Welten, die wir für euch erschaffen haben. Also: Respektiert die Band, respektiert eure Mitfans und habt die Zeit eures Lebens – singt lauthals mit statt aufs Handy zu glotzen! Das ist doch nicht zu viel verlangt, oder?“

