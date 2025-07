2025 scheint das Black Sabbath-Jahr schlechthin zu sein. Zum einen findet am 5. Juli in Birmingham das eintägige Festival „Back To The Beginning“ statt, bei dem Ozzy Osbourne und Black Sabbath feierlich ihren Bühnenabschied begehen. Auch wurde Anfang dieses Jahres bekanntgegeben, dass alle ursprünglichen Mitglieder der Band die höchste Ehre ihrer Heimatstadt verliehen werden soll.

Die musikalische Identität Birminghams

Am 28. Juni war es so weit. Bei der Zeremonie im Rathaus von Birmingham wurden Tony Iommi, Geezer Butler, Ozzy Osbourne und Bill Ward vom Oberbürgermeister und Stadtrat Zafar Iqbal die Schriftrollen und Medaillen zur Auszeichnung „Freedom Of The City“ überreicht. Diese Auszeichnung würdigt die Bedeutung von Black Sabbath für die kulturelle und musikalische Identität Birminghams, ihre starke Verbundenheit mit der Stadt und ihren anhaltenden Einfluss als Pioniere des Heavy Metal.

Im Rahmen der Verleihung erhielt jedes Band-Mitglied den Titel eines Ehrenbürgers, und bei der Zeremonie wurde auch eine Gravur ihrer Namen auf der Marmortafel der Freedom Of The City enthüllt. Toni Iommi sagte dazu: „Es ist großartig, so etwas zu bekommen. Birmingham ist unsere Heimat, und wir lieben, was Birmingham für uns getan hat. Wir haben die Brücke, die Bank und solche Dinge. Wir sind sehr dankbar.“

Dank und Erinnerungen

Geezer Butler holt noch etwas mehr aus: „Dies ist eine großartige Arbeiterstadt, und wir alle stammen aus der Arbeiterklasse von Aston. Als wir anfingen, hatten wir keine Chance, aber Birmingham hat uns immer unterstützt. Früher haben sich die Leute über unseren Akzent lustig gemacht, aber wir sind alle stolze Birminghamer und lieben diese Stadt. Sie ist eine der großartigsten Städte überhaupt. Sie hat der Welt so viel gegeben, und wir sind stolz, hier zu sein.“

Bill Ward scheint komplett überwältigt und betont nochmals die Herkunft aus dem Stadtteil Aston: „Ich bin so stolz, ein Astonianer zu sein. Daher kommt meine Einstellung. Ich hatte das Glück – und das Pech! –, Tony mit 15 kennenzulernen, und ich bin so stolz, Geezer und Ozzy kennengelernt zu haben. Sie sind meine Brüder. Ich liebe sie sehr, und wir lieben unsere Stadt sehr.“

Auch Ozzy Osbourne hat noch ein paar dankbare Worte: „Ich habe zuerst eine Anzeige in einem Musikgeschäft in der Stadt aufgegeben. Wenn diese Leute nicht zu mir gekommen wären, würde ich jetzt nicht hier sitzen. Die Zeit scheint so schnell vergangen zu sein. Es ist unglaublich. Ich denke an meinen Vater, der sich verschuldet hat, um mir ein Mikrofon zu kaufen. Wenn er jetzt nur hier sein könnte. Ich glaube, er wäre sehr stolz. Ich bin ein Brummie und werde immer ein Brummie bleiben. Birmingham für immer!“ Brummie ist übrigens schlicht die Bezeichnung für jemanden, der aus Birmingham kommt.

—

