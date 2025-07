Das Prophecy Fest findet seit 2015 in der größten offenen Hallenhöhle in Europa, der Balver Höhle, statt. Die letzten sieben Bands wurden bekanntgegeben.

Prophecy Fest Datum 11.09. bis 13.09.2025 Veranstaltungsort Das Prophecy Fest 2025 wird in der Balver Höhle stattfinden. Adresse: 58802 Balve Prophecy Fest Preise & Tickets Tickets ab 149,- Euro findet ihr hier. Bands Alle Acts in alphabetischer Reihenfolge: Antimatter Autumnblaze Arthur Brown Darkher Dornenreich Enslaved Gràb Imha Tarikat Kall Kayo Dot Moonspell Myrkur Nest Nytt Land Soror Dolorosa Thief TiR Valborg The Vision Bleak Vrîmuot Wolcensmen Running Order Weitere Informationen Anfahrt Seit 2015 findet das Prophecy Fest in der Balver Kulturhöhle im Hönnetal nahe der Stadt Balve im Sauerland in Nordrhein-Westfalen statt. Infos zu Unterkünften, Anreise und…