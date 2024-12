Saxon: Biff Byford unterzieht sich Leisten-Operation

Saxon-Frontmann Biff Byford musste sich kürzlich einem Eingriff unterziehen. Der Brite hatte ein Problem an der Leiste und wurde dort vergangenen Freitag, den 29. November 2024 im privaten Duchy Hospital in Harrogate operiert. Wie der 73-Jährige in den Sozialen Medien mitteilt, ist die OP gut und erfolgreich verlaufen.

Weiteres Wehwehchen

„Gestern hatte ich eine Operation an der Leiste“, schreibt der Saxon-Sänger. „Großen Dank an das Team im Duchy Harrogate. Ich hatte diese Sache schon jahrelang. Ich habe es nun vor der Tournee in Ordnung gebracht. Die Konzerte im Vereinigten Königreich und Irland sind gerade in den Verkauf gegangen. Letztes Mal waren sie ausverkauft, also holt euch eure Tickets, denn sie verkaufen sich schnell. Bleibt zuversichtlich und habt ein schönes Weihnachten.“

Erst diesen August führten Ärzte bei Biff Byford eine Prozedur durch, um Vorhofflattern zu behandeln. Hierbei handelt es sich um eine Herzrhythmusstörung, bei der elektrische Impulse im Herzen nicht richtig funktionieren und sich die Vorhofmuskeln zu schnell zusammenziehen. Die häufigsten Symptome hiervon sind ein plötzlich auftretender, extrem schneller Herzschlag sowie Schwindel. Diese Operation führte Dr. Jane Caldwell im Spire Hull And East Riding Hospital durch. Dies war allerdings nicht die erste Operation am Herzen des Saxon-Gesichts. Vor fünf Jahren erhielt die Heavy Metal-Legende bereits einen dreifachen Bypass.

