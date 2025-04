WHEELS OF STEEL sicherte Saxon den Durchbruch und einen sicheren Platz in der NWOBHM-Hall Of Fame. Heute feiert dieses Zweitwerk der Band seinen 45. Geburtstag. Aus diesem Grund werfen wir einen Blick auf die Lawine, die 1980 losgetreten wurde.

WHEELS OF STEEL war Saxons Durchbruch

Bis heute hat es kein zweites Album der Band geschafft, an dem Erfolg von WHEELS OF STEEL zu kratzen. Saxon erreichten mit ihrem Werk ihre erste Platzierung in den Album-Charts des Vereinigten Königreichs und kletterten selbstbewusst auf den fünften Platz. Der kanadische Musik-Journalist Martin Popoff schrieb in seinem Buch, das er tatsächlich auch nach dem Album benannte: „WHEELS OF STEEL qualifiziert sich als einer von insgesamt zwei oder drei Grundbausteinen der NWOBHM“.

Große Wellen wurden geschlagen

Ein Grund für die rohe Energie, die das Studiowerk vermittelt, ist die gute Laune, die eindeutig zwischen den dynamischen Riffs und dem klirrenden Gesang zu hören ist. Alle Band-Mitglieder hatten ihre Finger im Spiel, als es um das Komponieren und Texten ging. Diese gute Dynamik ist nicht von der Hand zu weisen. Saxon haben ihrem Album gar keine Chance gegeben, einzustauben: Alle Aufnahmen waren innerhalb von zwei Wochen erledigt. Trotz der für ihr Alter sehr guten Tonqualität gibt es insgesamt zwei Neuauflagen der Scheibe, eine von 1997 und eine von 2009. Wenn Saxon in ihrem Rhythmus bleiben, ist die vierte Version in nicht all zu weiter Ferne bereits erspähbar.

Es ist also kein Wunder, dass WHEELS OF STEEL innerhalb und außerhalb der NNWOBHM einige Kerben schlug. Lars Ulrich erwähnte mehr als einmal, dass Saxon und speziell ihr Zweitwerk einen großen Einfluss auf ihn hatten. Auch in verschiedenen Videospielen, wie zum Beispiel ‘Grand Theft Auto: Episodes From Liberty City’ oder ‘Brütal Legend’ ist der Titel-Song zu hören. Dieser wurde laut Gitarrist Graham Oliver übrigens von Ted Nugents ‘Cat Scratch Fever’ inspiriert, wie er in einem Interview mit Gavin Coulson erzählte.

