Saxon: Neues Album kommt Ende 2026

Saxon machten zuletzt mit ihrem vorzüglichen, mittlerweile 24. Studiowerk von sich reden. HELL, FIRE AND DAMNATION kam im Januar 2024 auf die Märkte dieser Welt. Biff Byford stellte nun in einem aktuellen Interview bereits den Nachfolger hierzu in Aussicht. Demnach könne man Ende 2026 eine frische Platte der britischen Heavy-Metaller erwarten.

Voller Tatendrang

„Wir sind am Schreiben“, gab der Saxon-Frontmann im Gespräch bei FaceCulture zu Protokoll. „Ich habe angefangen, das neue Album zu schreiben — also Texte und Titel. Die Jungs schicken mir bereits jede Menge Ideen. Also fertige ich gerade einfach eine kurze Liste der Musik an, die wir verwenden sollten, in welchem Stil wir sie spielen sollten, welche Lieder langsam, schnell, mittendrin sind, wo gute Riffs sind. Also ja, wir sind schon ziemlich weit. Wahrscheinlich werden wir im Juni damit beginnen, das neue Album zu proben, und vielleicht im Januar oder Februar damit, es aufzunehmen. Folglich werden wir wahrscheinlich Ende 2026 ein neues Album draußen haben.“

Darüber hinaus reflektierte der Saxon-Sänger noch ein wenig über das von Andy Sneap (Judas Priest) produzierte HELL, FIRE AND DAMNATION, auf dem bekanntlich zum ersten Mal Diamond Head-Gitarrist Brian Tatler mitmischte. „Brian hat eine ein klein wenig andere Dynamik zum Songwriting gebracht. Ich finde, das war eine gute Sache. HELL, FIRE AND DAMNATION wurde auch auf ziemlich vielen Websites zum ‚Album des Jahres‘ gewählt, meine ich. Also haben wir es mit dem Album ganz gut getroffen, hatten einen guten Flow. Hoffentlich wird das nächste genauso gut, wenn nicht besser. Es kann nicht immer besser werden, aber lass uns darauf hoffen. HELL, FIRE AND DAMNATION wird schwer zu toppen sein. Ich halte es für ein ziemlich perfektes Album.“

