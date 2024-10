METAL HAMMER präsentiert: Saxon

auch interessant

Auf der „Hell, Fire And Steel“-Europatour wird die Band nicht nur Songs von ihrem kürzlich veröffentlichten Album Hell, Fire And Damnation spielen, sondern auch das gesamte klassische zweite Album WHEELS OF STEEL (das nächstes Jahr 45. Jubiläum hat), sowie andere Fan-Favoriten und Hits aus der gesamten Karriere der Band spielen. Die Europatournee beginnt am 4. Februar in Bremen (Aladin Music-Hall) und macht in Deutschland außerdem Station in Hamburg (17. Februar, Docks), München (25. Februar, Muffathalle), Erfurt (1. März, Central), Berlin (4. März, Huxleys Neue Welt) und Leipzig (5. März, Haus Auensee). Der Presale via CTS und myticket startet am Mittwoch, 2. Oktober 2024 um 10 Uhr.

Das bahnbrechende Album der Band, WHEELS OF STEEL, wurde von zahlreichen Journalisten als eines dieser klassischen Alben zitiert, die jeder Metal-Fan besitzen sollte. Von der Hitsingle ‘747 (Strangers in the Night)’ bis hin zum Titel-Track ‘Wheels Of Steel’. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, die man sich nicht entgehen lassen sollte, um eines der besten Metal-Alben von Anfang bis Ende in seiner ganzen Pracht gespielt zu sehen und hören.

Biff Byford von Saxon sagt: „Wir freuen uns sehr, Anfang nächsten Jahres wieder nach Europa zu reisen, und wollten zu diesem Anlass etwas Besonderes machen. Es war fantastisch, ein Teil der Judas Priest-Tour zu sein, und wir wollten etwas von diesem Geist und dieser Energie auch in unsere nächste Tournee mitnehmen und was gab es Besseres, als das erste Album WHEELS OF STEEL in seiner Gesamtheit zu spielen. Natürlich werden wir auch die gewohnte Auswahl an Hits und anderen Fan-Favoriten sowie Songs von unserem neuen Album HELL, FIRE AND DAMNATION spielen.“

METAL HAMMER präsentiert:

Saxon – live 2025

04.02. Bremen, Aladin Music-Hall

17.02. Hamburg, Docks

25.02. München, Muffathalle

01.03. Erfurt, Central

04.03. Berlin, Huxleys

05.03. Leipzig, Haus Auensee

Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets (ab 04.10.2024, 10 Uhr)



—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auc sicher nichts entgeht.