Nachdem Saxon in den vergangenen Monaten mit einigen Turbulenzen zu kämpfen hatten, geht es dieses Jahr mit Volldampf weiter. Im Sommer 2025 mussten Saxon fast alle Auftritte absagen, da sich Frontmann Biff Byford einer Notoperation unterziehen musste. Grund dafür war ein Tumor im Darm. Während andere teilweise viele Monate zur Genesung brauchen, stand Byford schon Anfang November wieder auf der Bühne.

Immer auf dem Laufenden

In regelmäßigen Abständen veröffentlichte der 75-Jährige Videobotschaften, um die Öffentlichkeit bezüglich seines Gesundheitszustands auf dem Laufenden zu halten. Dabei erwähnte er auch wiederholt, dass die Band an einem neuen Studioalbum arbeite. Schon im Oktober 2025 gab er auf diesem Weg an: „Ich habe die Chemotherapie hinter mir. Und jetzt werde ich fit und fahre Fahrrad. Ich singe ein paar Songs für das neue Album ein und probe für die Shows.“

Im Januar 2026 erklärte der Frontmann schließlich: „Wir haben das Album jetzt fertiggestellt. Andy Sneap [Produzent und Judas Priest-Tour-Gitarrist] hat die Abmischung des neuen Albums abgeschlossen. Ihr werdet also im Lauf des Sommers davon hören, da bin ich mir sicher.“ Der Nachfolger zu HELL, FIRE AND DAMNATION (2024) wird das 26. Studioalbum der mehr als 40-jährigen Karriere von Saxon.

Exklusiv

Nun waren Saxon-Gitarrist Brian Tatler und Biff Byford zu Gast im französischen Podcast Last Ride, wo sie nach Neuigkeiten bezüglich der Platte gefragt wurden. Ohne thematisch ins Detail zu gehen, verriet der Sänger exklusiv: „Das Album erscheint am 22. Januar 2027. Das wusste bisher noch niemand.“ Die Vorbestellungen sollen bereits ab September möglich sein. Darüber hinaus soll in diesem Zeitraum die erste Single ausgekoppelt werden. „Ich glaube, es wird auch eine 7″-Vinylausgabe der Single geben“, fügt Byford hinzu.

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Bis dahin stehen noch einige Auftritte an. Nach einem kurzen Abstecher nach Frankreich beginnt für Saxon Ende Mai der Festival-Sommer. Insgesamt sieben Termine stehen für den deutschsprachigen Raum auf dem Plan.

Saxon live 2026

22.-24.05. Gelsenkirchen, Rock Hard Festival

16.-18.07. AT-Leoben, Area 53 Festival

29.07.-01.08. Wacken, Wacken Open Air

04.08. CH-Pratteln, Z7 Summer Nights

08.08. Geiselwind, Keep It True Legions

12.-15.08. Dinkelsbühl, Summer Breeze

28./29.08. Wörrstadt bei Mainz, Neuborn Open Air Festival

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