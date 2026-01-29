Toggle menu

Metal Hammer

Saxon: Update zu Byfords Gesundheit & dem neuen Album

Saxon, Hamburg, Docks, 17.02.2025
Saxon @ Hamburg, Docks, 17.02.2025
Foto: BIRGER TREIMER. All rights reserved.
von
Gute Nachrichten von Saxon: Bei Biff Byford scheint es gesundheitlich bergauf zu gehen und das kommende Album ist auch schon im Kasten.
Das vergangene Jahr war ein etwas holpriges für Saxon. Im Sommer mussten die britischen Metal-Legenden fast alle Auftritte absagen, da sich Frontmann Biff Byford einer Notoperation unterziehen musste. Grund dafür war ein Tumor im Darm. Nach erfolgreicher Operation folgte eine Chemotherapie, um sicherzustellen, „dass sich kein Krebs mehr in meinem Blutkreislauf befindet.“ Dies erklärte der inzwischen 75-Jährige selbst in regelmäßigen Updates über die Sozialen Medien.

Im Oktober 2025 gab er in einer Videobotschaft an: „Ich habe die Chemotherapie hinter mir. Und jetzt werde ich fit und fahre Fahrrad. Ich singe ein paar Songs für das neue Album ein und probe für die Shows.“ Während andere teilweise viele Monate brauchen, um wieder auf die Beine zu kommen, stand Byford schon Anfang November wieder auf der Bühne. Nach der gemeinsamen Tour mit Dirkschneider beehrten Saxon schließlich das METAL HAMMER PARADISE 2025.

Neues Jahr, neue Musik

Auch für 2026 gibt es bereits einige bestätigte Termine, darunter das Wacken Open Air und das Summer Breeze. Wie es aussieht, können Fans im Festival-Sommer auch mit neuer Musik von Byford und Co. rechnen. In einem neuerlichen Video gibt der Sänger nämlich an: „Wir haben das Album jetzt fertiggestellt. Andy Sneap [Produzent und Judas Priest-Tour-Gitarrist] hat die Abmischung des neuen Albums abgeschlossen. Ihr werdet also im Lauf des Sommers davon hören, da bin ich mir sicher.“

Der Nachfolger zu HELL, FIRE AND DAMNATION (2024) wird das 26. Studioalbum der mehr als 40-jährigen Karriere von Saxon. Das sind jedoch nicht die einzigen Neuigkeiten Byfords. Eine weitere sorgt für großes Aufatmen. „Es sind jetzt sechs Monate seit meiner Krebsoperation vergangen, und ich hatte eine CT-Untersuchung, bei der alles in Ordnung war. Das sind gute Nachrichten nach der OP – es ist also nichts zurückgekommen. Das ist wirklich gut.“ 

Saxon live 2026

  • 22.-24.05. Gelsenkirchen, Rock Hard Festival
  • 29.07.-01.08. Wacken, Wacken Open Air
  • 04.08. CH-Pratteln, Z7 Summer Nights
  • 12.-15.08. Dinkelsbühl, Summer Breeze
  • 28./29.08. Wörrstadt bei Mainz, Neuborn Open Air Festival


Themen

Biff Byford Chemotherapie Gesundheitszustand Krebs neues Album Operation Prostata Saxon
