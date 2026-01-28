Zuletzt fütterten Uada ihre Anhängerschaft mit einigen akustischen Nummern, wie etwa eine neue Darbietung von ‘The Purging Fire’ vom 2018er-Album CULT OF A DYING SUN. Ganz frisch wurde eine eigene Interpretation von Nirvanas ‘Something In The Way’ vom Erfolgsalbum NEVERMIND (1991). Dieser Trend soll sich bald in einem kompletten Album manifestieren. Wie die Band verkündet, soll INTERWOVEN am 10. April über Eisenwald Records erscheinen und neben den bereits erwähnten vier weitere Akustikstücke umfassen.

Wer braucht schon Regeln?

Frontmann Jake Superchi reflektiert über die Entscheidung, Cover-Versionen aufzunehmen, was die Band einst gänzlich ausgeschlossen hatte: „Als Uada gegründet wurde, galt eine Regel: Keine Cover, um eine völlig unabhängige Stimme zu finden. Mit INTERWOVEN haben wir uns erlaubt, diese Regel zu brechen. Die Zusammenarbeit mit einem Cellisten für dieses Projekt schuf eine seltene Verbindung – einen Moment, um einem der prägendsten regionalen Einflüsse meiner Jugend Tribut zu zollen.“

Jener Cellist ist übrigens kein Geringerer als C.E. Brown, der innerhalb der Rock- und Metal-Szene längst kein Unbekannter mehr ist. Bezüglich ‘Something In The Way’ ergänzen Uada: „Obwohl wir uns eng an das Original-Arrangement gehalten haben, haben wir unserer Interpretation eine eigene düstere, eisige Schwere verliehen – eine, die in der zeitlosen Trauer des Lieds widerhallt.“ Neben dem Nirvana-Song hat es auch eine Fassung vom Romes ‘Der Brandtaucher’ auf das Album geschafft.

INTERWOVEN-Tracklist

Djinn Devoid of Light The Dark (Winter) The Purging Fire Der Brandtaucher Something in the Way

Pünktlich zum Veröffentlichungsdatum starten Uada eine Co-Headlinertour mit Mortiis. Unter dem Banner „Witches Of Dystopia“ präsentieren beide Bands exklusive Jubiläums-Sets. Immerhin feiert Uadas Debüt DEVOID OF LIGHT seinen zehnten Geburtstag. Allerding findet der dystopische Spaß vorerst nur in Nordamerika statt. In Europa sind für dieses Jahr bislang nur ein paar Festivals bestätigt – darunter das Under The Black Sun Festival Anfang Juli in Friesack.

