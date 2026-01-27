Toggle menu

I Prevail: Veränderungen für das große Ganze

Eric Vanlerberghe, I Prevail
Eric Vanlerberghe mit I Prevail, 13. Juli 2024 in Clarkston, Michigan.
Foto: Getty Images, Scott Legato. All rights reserved.
von
2025 hat sich bei I Prevail einiges getan. Die größte Veränderung fand aber innerhalb der Band statt. Eric Vanlerberghe zieht Bilanz.
Im Mai 2025 verkündeten I Prevail die Trennung von Gründungsmitglied und Klarsänger Brian Burkheiser. Ganz so einvernehmlich, wie es anfangs dargestellt wurde, war diese scheinbar doch nicht. Als Burkheiser im Sommer eigene Musik veröffentlichen wollte, habe ein „ungelöster Zwist“ mit seiner einstigen Band dies verhindert. I Prevail haben sich dazu nicht geäußert und ziehen zu fünft ihr Ding durch. Für den Gesang ist seither Shouter Eric Vanlerberghe verantwortlich – mit Unterstützung von Rhythmusgitarrist Dylan Bowman.

Alles, was nötig ist

In dieser Konstellation ist auch das aktuelle Album VIOLENT NATURE entstanden, das überwiegend positiv aufgenommen wurde. Im The Joe Vulpis Podcast rekapituliert Vanlerberghe die vergangenen Monate und geht dabei auch auf die Platte ein. Ihm zufolge habe es anfänglich Unsicherheiten bei Songwriting gegeben, da diese ja nun nicht mehr von zwei Sängern nach außen getragen wird. „Steve [Lead-Gitarrist] und ich schreiben seit der Gründung der Band Texte und Musik. Daran hat sich nie etwas geändert. Der Kern ist also noch da, aber die Art und Weise, wie es nach außen dringt, klingt anders, das ist einfach unbestreitbar.“

Diese Unsicherheit habe die Band letztlich mit Zuversicht überwunden und tut „was auch immer nötig ist – ob es bedeutet, mehr zu touren, schneller neue Musik zu veröffentlichen oder was auch immer. Wir geben nicht auf.“ Auf die Frage, wohin die Reise für I Prevail gehen soll, antwortet der Sänger: „Ich möchte einfach weiter wachsen… Ich will das Ganze auf das größtmögliche Level bringen, und wer weiß schon, was das sein wird. Wer weiß, ob Gott mich morgen nicht zu Fall bringt. Aber bis dahin werden wir Jungs einfach weiter hart arbeiten.“

Abschließend erklärt Vanlerberghe: „Ich sag’s mal so: Als ich aufwuchs, habe ich ein paar Bands gefunden, die mich echt inspiriert und mir durch die düstere Teenager-Zeit geholfen haben. Ich habe so viel aus der Musik und den Texten mitgenommen.“ Deshalb habe er einfach etwas zurückgeben wollen. „Man nimmt und gibt. Ich finde, wir hatten das Glück, das in den letzten elf Jahren tun zu können. Und ich möchte das die nächsten zwanzig Jahre so weitermachen.“


