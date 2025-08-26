Der frühere I Prevail-Sänger Brian Burkheiser hat darf derzeit keine eigene Musik veröffentlichen. Dies machte der US-Amerikaner in den Sozialen Medien publik. Laut dem 32-Jährigen besteht ein „ungelöster Zwist“ mit seiner ehemaligen Band, welche dies verhindert.

„Wegen eines ungelösten Zwists mit meiner einstigen Band I Prevail werde ich davon abgehalten, meinen Song ‘Phases’ sowie andere neue Musik rauszubringen“, stellt Brian offenherzig klar. „Ich bin zutiefst enttäuscht, aber mache alles, was ich kann, um die Dinge voranzutreiben. Ich möchte meiner Familie, meinen Freunden und — was am wichtigsten ist — meinen Fans für ihre unerschütterliche Unterstützung danken.“

Unfeiner Move

Die Wege von Burkheiser und I Prevail trennten sich im Mai 2015. Aus Sicht der Metalcore-Formation erschien dies als logischer Schritt, da Burkheiser in der Zeit zuvor sowieso nicht an den Live-Aktivitäten teilnehmen konnte. Der Frontmann leidet am seltenen und schwer zu diagnostizierenden Eagle-Syndrom. Hierbei handelt es sich um eine knöcherne Fehlbildung im Schädel- beziehungsweise Gaumenbereich, welche Schmerzen, Schluckstörungen und Tinnitus verursachen kann.

Als Ersatz für Brian Burkheiser sprang bei I Prevail in jüngster Zeit Shouter Eric Vanlerberghe ein, welcher Unterstützung von Gitarrist Dylan Bowman bekam. Dieses Line-up hat das neuerliche Quartett seitdem beibehalten, wie es das zugehörige Statement verlauten ließ. „An unsere I Prevail-Familie: Heute überbringen wir euch die Nachricht, dass wir uns in gegenseitigem Einvernehmen von Brian Burkheiser trennen. Das war eine schwierige Entscheidung, aber wir glauben, dass sie richtig ist. Zudem sind wir alle dankbar für die zehn epischen Jahre, die wir gemeinsam hatten.

Wir wünschen Brian nichts außer Erfolg und Glück bei seinen zukünftigen Unternehmungen. Weiter geht es so, dass Eric weiter das Frontmannkraftpaket gibt, das wir kennen und lieben gelernt haben. Er wird live von Dylan unterstützt, den wir in dieser Rolle über die Jahre viele Male bei den Shows gesehen haben, die wir ohne Brian bestritten haben. Seid versichert: Wir werden weiterhin die hochenergetischen Konzerte liefern, die wir zu einem Pfeiler unserer Band gemacht haben. Und wir werden weiter all die Knaller spielen. Alle geplanten Shows werden wie geplant stattfinden. Neue Musik kommt bald. Wir sehen uns.“

