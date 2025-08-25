Toggle menu

Jon Schaffer wird Trump immer dankbar sein für Begnadigung

Iced Earth-Frontmann Jon Schaffer während des Sturms auf das US-Kapitol
Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images. All rights reserved.
von
Jon Schaffer schickt Grüße raus an Trump. Zudem ging es ihm beim Sturm aufs Kapitol ja stets nur um das hohe Gut der Freiheit.
Iced Earth-Frontmann und -Gitarrist Jon Schaffer hat sich im Podcast von Attorneys On Retainer zu Wort gemeldet. Dort spricht der Musiker ausführlich über seine Beteiligung am Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021. Wie allgemein bekannt ist, hat Donald Trump (der Anstifter zu diesen Unruhen) alle verurteilten Aufständischen begnadigt. Dafür wird der Metaller dem derzeitigen US-Präsidenten stets dankbar sein.

Die USA haben Probleme

Bezüglich des Straferlasses gibt Jon Schaffer zu Wort: „Das war eine große Sache. Und ich muss sagen, deswegen glaube ich, dass Trump kein normaler Politiker ist. Denn es werden so viele Versprechen gemacht, und fast keine davon werden jemals gehalten. Und das war einfach eine fantastische Sache. Denn ich weiß, dass ein paar Leute sicher ein paar schlimme Dinge gemacht haben. Und was ich getan habe, war dumm — daran gibt es nichts zu deuteln. Ich glaube, unser Land steckt in ernsthaften Schwierigkeiten. Doch an diesem Punkt muss man es durch die Brille des ,Sommers der Liebe‘ und alldem sehen — das war die Geisteshaltung, die die Leute hatten. Aber ich werde Präsident Trump immer total dankbar hierfür sein. Und ich weiß, alle anderen auch.“

Darüber hinaus geht Jon Schaffer auch auf seine politischen Ansichten ein, die ihn beim Sturm aufs Kapitol haben mitmarschieren lassen. „Ich bin sehr für die Gründungsprinzipien von Amerika. Und davon haben wir uns offensichtlich ziemlich weit entfernt. Das hat mich also lange Zeit gestört — aus welchem Grund auch immer. Es hat wahrscheinlich mit meinem Vater und dem Studieren zu tun. Und ich liebe einfach die Gründungsgeschichte dieses Landes. So unvollkommen wir sind, ist es doch das Beste. Und wir können uns verbessern. Wir können definitiv besser werden, als wir jetzt sind.

Ich möchte hier gar nicht auf Links gegen Rechts eingehen, denn dort liegt nicht meine Leidenschaft. Ich bin für Freiheit. Und ich will, dass unser Land und die Welt wieder dahin zurückkommen. Das habe ich versucht, auszudrücken. Viele Leute haben mich in die Kategorie ,rechter Extremist‘ gesteckt. Doch ich halte Freiheit nicht für extrem.“

