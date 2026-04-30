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Riot V und Sänger Todd Michael Hall gehen getrennte Wege

Riot V, Sabaton Festival Falun, Schweden
Todd Michael Hall mit Riot V @ Sabaton Festival Falun, Schweden, 2019.
Foto: Metal Hammer. All rights reserved.
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Sänger Todd Michael Hall verabschiedet sich von Riot V, um sich mehr seiner Familie widmen zu können. Für Ersatz ist bereits gesorgt.
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Was 1976 als Riot begann, wurde ab 2013 als Riot V weitergeführt. Mit Todd Michael Hall als Sänger nahm die Band drei Studioalben auf. Kurz vor dem Start der „Hail To The Warriors Tour 2026“ endet die Partnerschaft. Nur gut, dass Riot V bereits für einen Ersatz gesorgt haben. Immerhin ist der erste Live-Termin schon am 8. Mai, und zwar beim Rock in Rautheim in Braunschweig. Anschließend stehen noch weitere Auftritte in Deutschland und der Schweiz an.

„Hail To The Warriors Tour 2026“

  • 08.05. Braunschweig, Rock in Rautheim
  • 09.05. Gladbeck, Metal Bash Festival
  • 10.05. Hamburg, Bambi Galore
  • 12.05. Mannheim, 7er
  • 13.05. Uelsen, Aula Schulzentrum
  • 15.05. Oberndorf, Metalheadz Open Air
  • 16.05. CH-Aarburg, Musigburg
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Prioritäten setzen

Todd Michael Hall wird also bei diesen Auftritten nicht am Mikrofon stehen. Der 56-Jährige veröffentlichte vor Kurzem ein Statement via Social Media, in dem er schreibt: „Nach 13 Jahren, drei Alben und über 200 Live-Auftritten brauche ich nun eine Auszeit, um mich mehr meiner Frau, meiner Familie und unserem Familienunternehmen zu widmen.“ Seinen nun Ex-Kollegen sei er dankbar für die gemeinsame Zeit und Freundschaft und wünscht ihnen alles Gute.

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Riot V posteten ihrerseits kurz vorher: „Es scheint, als ob viele Bands derzeit mit Mitgliederwechseln zu kämpfen haben. Leider hat uns Sänger Todd Hall mitgeteilt, dass er aus familiären Gründen ab sofort nicht mehr mit der Band auftreten kann. Wir wünschen ihm alles Gute und danken ihm für seine Jahre in der Band.“ Die dienstältesten (seit 1987) Band-Mitglieder Gitarrist Mike Flyntz und Bassist Don Van Stavern sehen sich nicht zum ersten Mal mit solch einer Situation konfrontiert.

Also folgen sie dem Motto „The show must go on!“ und „konnten glücklicherweise den italienischen Gitarrenvirtuosen und Sänger Valentino Francavilla gewinnen.“ Normalerweise spielt Francavilla bei White Skull. Was ein langfristiges Engagement betrifft, wollen Riot V ihre Fans auf dem Laufenden halten. Auch arbeite man derzeit an einem neuen Album.


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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