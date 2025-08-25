David Ellefson hat sich in einer Spezialausgabe seiner „The David Ellefson Show“ bezüglich der jüngsten Ankündigung aus dem Megadeth-Lager zu Wort gemeldet, dass das nächste Album das letzte der Band sein wird und die Thrasher 2026 auf Abschiedstournee gehen. Der frühere Megadeth-Bassist sinnierte dabei ausführlich über seine Beziehung zu Bandboss Dave Mustaine, welcher ihn 2021 aus der Gruppe geworfen hat.

Ich bin auch noch da

Schließlich kam Ellefson hierauf zu sprechen: „Wenn Dave aufhört oder in Rente geht… Abschied… Ich weiß nicht einmal, ob er in Rente geht. Er sagt im Grunde nur, dass Megadeth vorbei sind. Wäre ich gerne ein Teil davon? Ja, natürlich. Wer wäre das nicht? Ich bin ein Gründungsmitglied. Ich war mehr als 30 Jahre ein Mitglied der Band. Wird das passieren? Wer weiß. Es ist zu früh, um etwas dazu zu sagen. Ich weiß nicht, was sie geplant haben. Sie haben nur die Ankündigung dazu gemacht.“

Des Weiteren führte David als Argument das finale Konzert von Black Sabbath an, bei dem alle vier Originalmitglieder erneut zusammen auf der Bühne standen und sich von den Fans verabschieden konnten. „Wenn man einen Abschied macht, ist das wichtig. Dass man auf Wiedersehen sagen kann, und jeder einem auf Wiedersehen sagen kann. Doch das ist nur meine Meinung. Ich bin nicht mehr in der Band. Daher habe ich nichts mehr zu sagen.“

Als Co-Moderator Joshua Toomey beiträgt, dass alle, die jemals bei Megadeth gespielt haben, sich ebenfalls von den Fans verabschieden dürfen sollten, entgegnet Ellefson: „Ich bin stark gegen die Ansicht, dass Megadeth nur Dave Mustaine waren, weil es nicht so ist. Und jeder weiß das. Wenn Dave also in Rente gehen will, verstehe ich das. Er hat viel gegeben. Es hat ihm viel abverlangt und sicher seinen Tribut von ihm gefordert, wie sich jeder vorstellen kann. Also: Gott segne dich, Bruder. Wenn du genug hat, es das ist, du etwas anderes mit deinem Leben machen willst, Zeit mit deiner Familie verbringen willst, einfach nicht Gitarre spielen willst, verstehe ich das.“

—

