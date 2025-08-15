Tagelang war auf der Website von Megadeth ein mysteriöser Countdown zu sehen. Auch waren die Worte „The End Is Near. It’s Crystal Clear. Part Of The Master Plan“ zusehen. Fans rätselten, ob es etwas mit dem vierten Album RUST IN PEACE zu tun haben könnte. Dieses ist vor fast genau 35 Jahren erschienen und enthält den Song ‘Holy Wars… The Punishment Due’, aus dem ebenjene Worte stammen. Weiterhin wurde spekuliert, dass es sich auch um die Ankündigung des 17. Studioalbums handeln könne.

Das Ende naht

Wie sich nun herausgestellt hat, war Letzteres gar nicht so abwegig. Immerhin ist schon seit geraumer Zeit bekannt, dass Megadeth an neuem Material arbeiten. Mit der Ankündigung macht sich unter Fans jedoch schnell Ernüchterung breit. Dave Mustaine verkündet nämlich das Aus der Band nach über vier Dekaden. „Viele Musiker kommen ans Ende ihrer Karriere, ob gewollt oder ungewollt. Die meisten können nicht auf dem Höhepunkt und zu ihren eigenen Bedingungen aufhören – und genau da stehe ich jetzt“, erklärt er. „Ich habe die Welt bereist, Millionen von Fans gewonnen – das Schwerste ist, mich von ihnen zu verabschieden.“

Weiter meint der Megadeth-Chef: „Wir können es kaum erwarten, dass ihr dieses Album hört und uns noch einmal live erlebt. Wenn es je den perfekten Moment gab, ein neues Album zu veröffentlichen, dann jetzt. Und wenn es je den perfekten Moment gab, um die Welt zu betouren, dann jetzt.“ Dem Album soll eine ausgedehnte Tournee folgen. Aber: „Es ist auch der perfekte Zeitpunkt, um euch mitzuteilen, dass es unser letztes Studioalbum sein wird. Wir haben über die Jahre viele Freundschaften geschlossen, und ich hoffe, euch alle auf unserer globalen Abschieds-Tour zu sehen. Seid nicht wütend, seid nicht traurig – freut euch für uns und feiert mit mir in den nächsten Jahren.“

Das finale Megadeth-Album soll im Frühjahr 2026 erscheinen. Weitere Details, die erste Single und die Pre-Order sollen diesen Herbst folgen. Auch die Termine zur Tour werden in den nächsten Monaten bekanntgegeben. Jedoch wurde bereits das Album-Cover enthüllt, auf dem das brennende Bandmaskottchen Vic Rattlehead zu sehen ist. Ebendieser kommt auch erstmals zu Wort und trägt die Botschaft in einem dramatischen Video in die Welt.

—

