Kiss erhalten Auszeichnung von Donald Trump

Kiss, Originalbesetzung
Kiss in Originalbesetzung: Paul Stanley, Peter Criss, Ace Frehley und Gene Simmons bei ihrer Aufnahme in die Rock And Roll Hall Of Fame am 10. April 2014 in New York City.
Foto: WireImage via Getty Images, Jim Spellman. All rights reserved.
von
Kiss haben in ihrer langen Karriere schon zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Bald kommt noch eine dazu – verliehen von Donald Trump.
Kiss sind ein großes Stück Musikgeschichte. Für US-Präsident Donald Trump sind sie offenbar auch ein wichtiger Teil der amerikanischen Geschichte. Während einer Pressekonferenz im Performing Arts Center gab Trump die diesjährigen Preisträger der Kennedy Center-Ehre bekannt. Neben der Usprungsbesetzung von Kiss werden auch die Schauspieler Michael Crawford und Sylvester Stallone sowie Sängerin Gloria Gaynor und Country-Musike George Strait geehrt.

Ehre (nur), wem Ehre gebührt

Während seiner ersten Amtszeit schenkte Trump dem Kennedy Center scheinbar keine Beachtung und ließ die Ehrenzeremonie oft aus. Im Februar ernannte er sich selbst zum neuen Vorsitzenden, und nun will er die Veranstaltung sogar selbst moderieren. Zudem sei er bei der Auswahl der Künstler zu 98 Prozent involviert gewesen. Nachdem Kiss-Bassist Gene Simmons zunächst bekennender Trump-Anhänger war, äußerte er sich in den letzten Jahren immer wieder kritisch über ihn.

50 Jahre Kiss: Die illustrierte Biografie
50 Jahre Kiss: Die illustrierte Biografie Für € 35,00 bei Amazon kaufen

Gegenüber SPIN sagte Simmons im Mai 2022: „Schaut, was dieser Herr diesem Land und der Polarisierung angetan hat – er hat alle Kakerlaken an die Spitze gebracht. Früher war es einem peinlich, öffentlich rassistisch zu sein und Verschwörungstheorien zu verbreiten. Jetzt ist all das rausgekommen, weil er es zugelassen hat.“ Zudem sei Donald Trump schlicht auf seinen eigenen Vorteil bedacht, für das ihm jedes Mittel recht sei. Entweder hat Trump diese Aussagen nie gehört, oder das Blatt hat sich gewendet und er hat ihnen verziehen.

Der amerikanische Traum

Jedenfalls haben sich inzwischen alle vier Originalmitglieder zur Auszeichnung gegenüber TMZ geäußert. Paul Stanley erklärt: „Seit unseren Anfängen verkörpert Kiss das amerikanische Ideal, dass alles möglich ist und sich harte Arbeit auszahlt. Das Prestige der Kennedy Center Honors kann nicht hoch genug eingeschätzt werden und ich nehme diese Auszeichnung im Namen des langen Vermächtnisses von Kiss und aller Band-Mitglieder an, die zum Aufbau unserer legendären Band beigetragen haben.“

Ace Frehley bezeichnet die Ehrung als „einen wahrgewordenen Traum, von dem ich nie gedacht hätte, dass er in Erfüllung gehen würde.“ Peter Criss sagt: „Ich fühle mich so gesegnet. Das ist die größte Ehre unserer Karriere.“ Und schließlich meint Gene Simmons: „Kiss ist die Verkörperung des amerikanischen Traums. Wir fühlen uns zutiefst geehrt, die Auszeichnung des Kennedy Center zu erhalten.“ Die Veranstaltung findet am 7. Dezember statt.

Ace Frehley Auszeichnung Donald Trump Ehrung gene simmons kiss Paul Stanley Peter Criss US-Präsident
