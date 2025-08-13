Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Summer Breeze 2025: METAL HAMMER berichtet live vor Ort

Summer Breeze 2024
Summer Breeze 2024
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Was geschieht beim Festival in Süddeutschland? Seid live dabei im exklusiven METAL HAMMER-Festivalticker direkt vom Summer Breeze Open Air.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Das Summer Breeze Open Air findet vom 13.08. bis zum 16.08.2025 statt und begeistert Zehntausende Fans mit Bands wie Machine Head, Blind Guardian, In Extremo, Gojira, Within Temptation, Dimmu Borgir, The Halo Effect, Beast In Black und vielen weiteren. METAL HAMMER ist wie immer mittendrin und versorgt euch im Liveticker mit frischen Eindrücken.

Via Threads berichtet die Redaktion hautnah, live und direkt. Folgt uns, um nicht zu verpassen, was auf dem Summer Breeze vor sich geht! Highlights unserer Livepostings vom Festival bekommt ihr hier direkt geliefert. Dieser Artikel wird während des Festivals immer wieder aktualisiert. Bleibt also dran!

Einen ausführlichen Nachbericht vom Summer Breeze Open Air 2025 mit exklusiven Fotos findet ihr natürlich in der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe 10/2025 – ab 19.9. im Handel oder portofrei und günstig im Spezial-Abo zu dir nach Hause geliefert.

Das passiert jetzt gerade auf dem Summer Breeze

Festival-Highlights aus unserem Live-Ticker:

Threads Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Threads
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.
Threads Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Threads
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.
Threads Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Threads
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.
Threads Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Threads
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.
Threads Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Threads
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.
Threads Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Threads
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.
Threads Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Threads
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.
Threads Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Threads
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.
Threads Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Threads
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.
Threads Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Threads
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.
Threads Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Threads
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Festivals Festivals 2025 Live Summer Breeze Summer Breeze Open Air Ticker
AC/DC in Düsseldorf: Setlist, Fotos & Videos
Brian Johnson (l.) und Angus Young mit AC/DC am 8. Juli 2025 in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena
Am Dienstagabend rockten AC/DC in Düsseldorf. Hier findet ihr alles, um gepflegt in Erinnerungen an das Live-Konzert zu schwelgen.
AC/DC befinden sich bekanntlich derzeit auf großer Europatournee. Hierzulande spielten Angus Young und Co. bereits am 30. Juni im Berliner Olympiastadion auf, nun beglückten die Aussie-Rocker die Fans in Düsseldorf. Dort gab sich das Quintett am Dienstag, den 8. Juli vor über 40.000 Fans die Ehre. Wir haben für euch alles Essenzielle zur Nachbereitung zusammengetragen, sprich: die Setlist, coole Fotos und Live-Videos. Beim Tourneeauftakt am 26. Juni in Prag war unter den rund 60.000 Zuschauer auf dem Flugplatz Prag-Letňany auch ein prominenter Gast: Der tschechische Präsident Petr Pavel ließ es sich nicht nehmen, das Hard Rock-Quintett in Aktion zu erleben.…
Weiterlesen
Zur Startseite