WHOLE (2013) war das letzte Album, dessen Songs aus der Feder der Alternative-Metaller Soil stammten. PLAY IT FORWARD, das 2022 erschien, enthielt ausschließlich gecoverte Nummern. Die Zeit für neue Musik ist also reif – findet auch Bassist und Gründungsmitglied Tim King.

Wie am Schnürchen

Im Interview mit Super Cool Radio wurde King gefragt, wie weit er und seine Kollegen mit der Arbeit am neuen Material sind. Ihm zufolge habe sich die Band 2025 „fast das ganze Jahr Zeit genommen, um neue Musik zu schreiben. Wir waren im Studio und haben neue Songs aufgenommen. Das ist fast alles abgeschlossen. Wir werden noch einmal ins Studio gehen und ein paar Songs fertigstellen. Aber die neue Musik ist fast fertig. Wir rechnen mit ein paar Monaten, und dann werden wir einen Veröffentlichungsplan erstellen.“

Dafür haben Soil extra ihre Live-Aktivitäten zurückgeschraubt. „Das holen wir 2026 nach“, fährt King fort. „Wir gehen mit unseren Kumpels Nonpoint auf eine kleine US-Tour. Ein paar Headliner-Konzerte sind auch dabei. Außerdem spielen wir dieses Jahr auf vielen großartigen Festivals.“ Währenddessen wolle das Quartett vielleicht schon die ersten neuen Songs veröffentlichen oder zumindest Termine bekanntgeben.

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Auf die Frage, ob Soil die neue Musik anders geschrieben und aufgenommen hätten als früher, antwortete Tim: „Wir haben definitiv etwas geändert“, meint der Bassist. Während sich die Band früher über längere Zeit gemeinsam im Proberaum befand, lief zuletzt alles über Zoom. „Adam [Zadel, Gitarrist] und ich leben noch in Chicago, wo die Band ursprünglich ihren Sitz hatte, aber die anderen sind überall verstreut. Deshalb haben wir viel über Zoom geschrieben, was ganz neu für uns war.“ Anschließend ging es zusammen ins Studio, und dort „klappte alles wie am Schnürchen.“

Sänger Ryan McCombs muss sich also bald viele neue Texte einprägen. Immerhin steht er nicht nur bei Soil am Mikrofon, sondern auch bei Drowning Pool, die ebenfalls an neuer Musik arbeiten. Hauptsache, er übernimmt sich damit nicht. Schließlich erlitt der 51-Jährige 2014 einen Schlaganfall.

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